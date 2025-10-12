ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ελεύθεροι ο διευθυντής του ξενοδοχείου, ο υπεύθυνος της πισίνας και ο πατέρας του 6χρονου που πνίγηκε στη Σαντορίνη

 Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ο τρίτος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Ελεύθεροι, με απόφαση της Εισαγγελέως Νάξου αφέθηκαν οι τρεις συλληφθέντες για τον θάνατο του 6χρονου αγοριού σε πισίνα ξενοδοχείου το πρωί του Σαββάτου στη Σαντορίνη.

Πρόκειται για τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου, τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης, και τον 33χρονο πατέρα του παιδιού. Οι δύο πρώτοι κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια και ο τρίτος για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Παράλληλα αναμένονται τα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης καθώς και τα στοιχεία από την αυτοψία του χώρου που αναμένεται να πραγματοποιήσει η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Τουρισμού.

Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικό


Το παιδί βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία. Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά. Άρχισε να το αναζητά αγωνιωδώς και λίγα λεπτά αργότερα το 6χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.

Το προσωπικό του ξενοδοχείου έσπευσε να το ανασύρει και να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάνοντας χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.

