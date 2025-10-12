Για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατηγορούνται ο πατέρας και οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του 6χρονου στη Σαντορίνη
Ο πατέρας 38χρονου, ο διευθυντής του ξενοδοχείου και ο υπευθύνος της πισίνας αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα
Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι υπεύθυνοι του ξενοδοχείου για τον πνιγμό του εξάχρονου αγοριού στη Σαντορίνη. Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης (11/12), γύρω στις 11, σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Καμάρα, όπου το αγοράκι από την Ινδία παραθέριζε με τους γονείς του. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, οι οικογενειακές διακοπές μετατράπηκαν σε εφιάλτη.
Η Αστυνομία, που έφτασε στο σημείο λίγο μετά το περιστατικό, συνέλαβε τον 38χρονο διευθυντή του ξενοδοχείου και τον 37χρονο υπεύθυνο της πισίνας, ο οποίος είναι πιστοποιημένος ναυαγοσώστης. Σύμφωνα με πληροφορίες, την ώρα του συμβάντος ο ναυαγοσώστης βρισκόταν στη δεύτερη πισίνα του συγκροτήματος.
Οι δύο άνδρες κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια, ενώ συνελήφθη και ο 33χρονος πατέρας του παιδιού για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Όλοι πρόκειται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα Νάξου.
Το προσωπικό του ξενοδοχείου έσπευσε να το ανασύρει και να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, κάνοντας χρήση απινιδωτή, ωστόσο οι προσπάθειες δεν απέδωσαν. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Σαντορίνης, όπου παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών, κατέληξε.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σαντορίνης Αντώνης Παγώνης εξέφρασε τη θλίψη του, τονίζοντας πως το ξενοδοχείο διέθετε ναυαγοσώστη και τον απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας. «Ήταν μια ανείπωτη τραγωδία για όλους μας. Έγιναν όλες οι δυνατές προσπάθειες για την ανάνηψη του παιδιού, όμως χωρίς αποτέλεσμα», ανέφερε.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη ο πνιγμός διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η τοπική κοινωνία της Σαντορίνης παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία που στοίχισε τη ζωή σε ένα παιδί μόλις έξι ετών.
Πώς συνέβη το τραγικό περιστατικόΤο παιδί βρισκόταν στην πισίνα μαζί με τους γονείς του, οι οποίοι ανήκαν σε γκρουπ τουριστών από την Ινδία. Ο πατέρας του είχε βουτήξει πρώτος στο νερό και όταν βγήκε, δεν είδε το παιδί πουθενά. Άρχισε να το αναζητά αγωνιωδώς και λίγα λεπτά αργότερα το 6χρονο αγοράκι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην πισίνα.
Το παιδί ξέφυγε της προσοχής«Οι γονείς βρίσκονταν στην πισίνα, αλλά δυστυχώς το παιδί ξέφυγε της προσοχής τους και συνέβη το μοιραίο», δήλωσε ο δήμαρχος Σαντορίνης Νίκος Ζώρζος, μιλώντας στο ΕΡΤnews. «Υπήρχε απινιδωτής στο ξενοδοχείο, δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες και το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή».
