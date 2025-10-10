Στην Αθήνα ψάχνουν τον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Η ΕΛΑΣ εντόπισε τη διαδρομή του σκούτερ



Πού άφησε την περιουσία του

υπήρξε και μάρτυρας του διπλού φονικού.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ξεκινούσε τη διαθήκη του με τη φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου» κάτι που μαρτυρά τους

.

«Στον αγαπημένο μου ανιψιό....., γιο του αποθανόντος αδερφού μου...., λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική μου καθοδήγηση και αυτός ουδέποτε παρανόησε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων μου» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, στον

του κάμπινγκ, στον αγαπημένο του φίλο, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του το βράδυ της Κυριακής άφηνε το

, το οποίο είχε συνιδιοκτησία με τον αγαπημένο του ανιψιό καθώς επίσης και

σε τράπεζες στην Πύλο.

Τέλος, έκλεισε τη διαθήκη του με την επιθυμία του, η αδερφή του και ο γιος της να πάρουν τα ποσά των

η πρώτη και

ο δεύτερος ενώ ο φίλος του το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίπτωση που ο αγαπημένος του ανιψιός και μάρτυρας της δολοφονίας αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία.



Δείτε φωτογραφίες από τη διαθήκη:

Σύμφωνα με πληροφορίες,

. Οι αρχές πιστεύουν ότι η σύγκριση των δύο εγγράφων ίσως δώσει απαντήσεις για το διπλό φονικό.

Το διπλό φονικό στο κάμπινγκ

Υπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του,

Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει.

Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.

Κατάθεση στις Αρχές έδωσε βενζινοπώλης της περιοχής, που ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος πέρασε από το πρατήριό του, που βρίσκεται στον δρόμο προς Κυπαρισσία – Καλό Νερό, με κατεύθυνση προς Πύργο.

Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους.