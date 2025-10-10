Στην Αθήνα ψάχνουν τον δράστη της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα - Η ΕΛΑΣ εντόπισε τη διαδρομή του σκούτερ
Κλιμάκιο αστυνομικών από την Καλαμάτα συνεργάζεται με το τμήμα Ανθρωποκτονιών στην Αττική προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί
Συνεχίζονται οι έρευνες για την εξιχνίαση της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ και του 62χρονου επιστάτη στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας. Οι αστυνομικοί προσπαθούν να ενώσουν τα κομμάτια του παζλ για να φτάσουν στην ταυτότητα του εκτελεστή.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, οι αστυνομικοί πιστεύουν πως ο δράστης της διπλής δολοφονίας διέφυγε από τη Φοινικούντα μέσω επαρχιακών δρόμων και έχει φτάσει στην Αθήνα. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως κάμερες ασφαλείας έχουν «προδώσει» την παρουσία του εκτελεστή στην πρωτεύουσα. Κλιμάκιο αστυνομικών από την Καλαμάτα συνεργάζεται με το τμήμα Ανθρωποκτονιών στην Αττική προκειμένου να εντοπιστεί ο δράστης και να συλληφθεί.
Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε συντάξει τη διαθήκη του τρεις μέρες πριν τη δολοφονία. Σε αυτή, άφηνε το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του στον ανιψιό του, ο οποίος υπήρξε και μάρτυρας του διπλού φονικού.
Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ ξεκινούσε τη διαθήκη του με τη φράση: «γράφω τη διαθήκη μου σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου» κάτι που μαρτυρά τους φόβους του για τη ζωή του.
«Στον αγαπημένο μου ανιψιό....., γιο του αποθανόντος αδερφού μου...., λόγω ότι τον αγαπώ σαν παιδί μου αφού από μικρό τον είχα υπό την πνευματική μου καθοδήγηση και αυτός ουδέποτε παρανόησε τις εντολές μου και προσπαθεί πάντα να με κάνει ευτυχισμένο με πολύ σεβασμό και αγάπη, αφήνω το μεγαλύτερο μέρος των περιουσιακών στοιχείων μου» αναφέρει χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, στον επιστάτη του κάμπινγκ, στον αγαπημένο του φίλο, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί του το βράδυ της Κυριακής άφηνε το μισό χωράφι, το οποίο είχε συνιδιοκτησία με τον αγαπημένο του ανιψιό καθώς επίσης και σημαντικά ποσά σε τράπεζες στην Πύλο.
Τέλος, έκλεισε τη διαθήκη του με την επιθυμία του, η αδερφή του και ο γιος της να πάρουν τα ποσά των 100.000 ευρώ η πρώτη και 100.000 ευρώ ο δεύτερος ενώ ο φίλος του το ποσό των 200.000 ευρώ σε περίπτωση που ο αγαπημένος του ανιψιός και μάρτυρας της δολοφονίας αποφάσιζε να πουλήσει την περιουσία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη στα χέρια τους και προηγούμενη διαθήκη του 68χρονου, που φέρεται να είχε συνταχθεί πριν από περίπου έναν χρόνο και παρέμενε σφραγισμένη. Οι αρχές πιστεύουν ότι η σύγκριση των δύο εγγράφων ίσως δώσει απαντήσεις για το διπλό φονικό.
Ο ένοπλος πυροβόλησε εν ψυχρώ τον ιδιοκτήτη, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα, ενώ στη συνέχεια σκότωσε και τον φίλο του, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει. Παρών στο διπλό φονικό ήταν και ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, ο οποίος κατάφερε να ξεφύγει.
Κατάθεση στις Αρχές έδωσε βενζινοπώλης της περιοχής, που ανέφερε ότι ο βασικός ύποπτος πέρασε από το πρατήριό του, που βρίσκεται στον δρόμο προς Κυπαρισσία – Καλό Νερό, με κατεύθυνση προς Πύργο.
Ο βενζινοπώλης περιέγραψε τον ύποπτο ως μελαχρινό, κοντό και αδύνατο. Όπως είπε στις αρχές, φορούσε κράνος, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να διακρίνει τα μαλλιά και το χρώμα τους.
Διαφορετικά χαρακτηριστικά περιγράφει ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ που κατέθεσε ότι ο βασικός ύποπτος είναι ανοιχτόχρωμος, με ξανθά και ίσια μαλλιά, που είναι αραιά. Επίσης, εκτίμησε ότι πιθανόν είναι ανήλικος ή πολύ νεαρής ηλικίας.
Πού άφησε την περιουσία του
Δείτε φωτογραφίες από τη διαθήκη:
Το διπλό φονικό στο κάμπινγκΥπενθυμίζεται ότι το φονικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής σε κάμπινγκ της Φοινικούντας, όταν ο δράστης, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του, εισέβαλε στη ρεσεψιόν όπου βρισκόταν ο 68χρονος ιδιοκτήτης μαζί με τον 60χρονο επιστάτη και επί χρόνια φίλο του.
