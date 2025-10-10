Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν 20χρονος και 19χρονος για απόπειρα ληστείας σε βάρος διανομέα
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Φιλαδέλφεια Ληστεία Αστυνομία

Νέα Φιλαδέλφεια: Συνελήφθησαν 20χρονος και 19χρονος για απόπειρα ληστείας σε βάρος διανομέα

Χειροπέδες σε 20χρονο και 19χρονο για απόπειρα ληστείας σε βάρος διανομέα – Τον τραυμάτισαν με αιχμηρό αντικείμενο

Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
Στη σύλληψη ενός 19χρονου και ενός 20χρονου που το βράδυ της Πέμπτης (9/10) αποπειράθηκαν να ληστέψουν έναν διανομέα στη Νέα Φιλαδέλφεια προχώρησαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο νεαροί φέρονται να προσέγγισαν τον διανομέα και να του επιτέθηκαν με αιχμηρό αντικείμενο με σκοπό να του αποσπάσουν τις εισπράξεις. Κατά τη συμπλοκή οι δράστες τον τραυμάτισαν στο αριστερό πόδι και χέρι, ωστόσο ο άνδρας συνέχισε να αντιστέκεται με αποτέλεσμα οι δύο νεαροί να τραπούν σε φυγή.

Στο σημείο έφθασαν στελέχη της ΔΙΑΣ και μετά από αναζητήσεις κατάφεραν να εντοπίσουν τους νεαρούς και να τους περάσουν χειροπέδες. Ο διανομέας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.



Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης

