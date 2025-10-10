Φυτεία με 130 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσαν δύο άνδρες - Στο σπίτι τους έκρυβαν τα 3 κιλά χασίς
Φυτεία με 130 δενδρύλλια κάνναβης καλλιεργούσαν δύο άνδρες - Στο σπίτι τους έκρυβαν τα 3 κιλά χασίς

Σε χωράφι που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στον δήμο Πλατανιά είχαν τα ναρκωτικά

Μπροστά σε μία φυτεία με 130 δενδρύλλια χασίς βρέθηκαν οι αστυνομικές αρχές κατά τη διάρκεια ερευνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι αστυνομικοί αξιοποιώντας κατάλληλα στοιχεία που είχαν εντόπισαν σε χωράφι που βρίσκεται σε δύσβατο σημείο στον δήμο Πλατανιά και βρήκαν 130 δενδρύλλια χασίς τα οποία είχαν ύψος έως και 3 μέτρα. Μάλιστα, στο χωράφι ήταν και δύο άνδρες, 33 και 46 χρόνων, που καλλιεργούσαν και φρόντιζαν την φυτεία.

Στη συνέχεια οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνες και στο σπίτι όπου έμεναν οι δύο άνδρες όπου βρήκαν 3 κιλά και 306 γραμμάρια χασίς, 675 ευρώ σε μετρητά, 4 κινητά τηλέφωνα ενώ κατασχέθηκα και το αυτοκίνητο του 46χρονου.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
