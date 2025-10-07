Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μπεστ σέλερ του Lee Child «Νυχτερινό Σχολείο»

Το κουαρτέτο από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή μυθιστορήματα του έξοχου Lee Child, το οποίο προσφέρει αποκλειστικά στους αναγνώστες του το Πρώτο Θέμα, ξεκινά αυτή την εβδομάδα με το συγκλονιστικό «Νυχτερινό σχολείο». Θα ακολουθήσουν, τις επόμενες τρεις Κυριακές, τα πολυβραβευμένα μπεστ-σέλερ «Η Γραμμή του Μεσονυχτίου», το «Σκοτεινό παρελθόν» και «Το χρέος».Φυσικά, ο Lee Child δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ στον κόσμο. Μάλιστα, εκτιμάται πως κάθε 9 δευτερόλεπτα, σε κάποιο σημείο του πλανήτη, πωλείται τουλάχιστον ένα από τα μυθιστορήματά του, με ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ. Τα βιβλία του Child εμφανίζονται σταθερά στις πρώτες θέσεις στις λίστες των παγκόσμιων μπεστ σέλερ, έχοντας ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα.Στο «Νυχτερινό σχολείο», ο αγαπημένος ήρωας του Lee Child, ο ταγματάρχης στρατονομίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Τζακ Ρίτσερ, αναλαμβάνει να διαλευκάνει το τι κρύβεται πίσω από μια αλλόκοτη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την αγορά όπλων; Για την ανάπτυξη κάποιου ιού -ψηφιακού ή βιολογικού; Κανείς δεν ξέρει τι είναι, όλοι όμως στην ομάδα του Ρίτσερ σκέφτονται το ίδιο: Τρομοκρατία. Πράγματι, πρόκειται για έναν πυρήνα τζιχαντιστών, ο οποίος βγαίνει από τη χειμερία νάρκη του στο Αμβούργο. Ένας πράκτορας της CIA, δήθεν μέλος των τζιχαντιστών, ενημερώνει τα κεντρικά στις ΗΠΑ ότι «ένας Αμερικανός ζητά 100 εκατ. δολ.» Και το ανελέητο ανθρωποκυνηγητό ξεκινά, σε μια ιλιγγιώδη κούρσα κόντρα στο χρόνο και με στόχο να αποτραπεί μια καταστροφή τόσο μαζική ώστε, σε σύγκριση με αυτήν, οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι μαζί θα έμοιαζαν με μια τοπική σύρραξη.Αυτή την Κυριακή το συναρπαστικό θρίλερ «Νυχτερινό σχολείο» του Lee Child είναι στο ΘΕΜΑ.