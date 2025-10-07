Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μπεστ σέλερ του Lee Child «Νυχτερινό Σχολείο»
ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μπεστ σέλερ του Lee Child «Νυχτερινό Σχολείο»

Το χρήμα μπορεί να μετατραπεί στο πλέον θανάσιμο όπλο, όταν βρεθεί σε πολύ μεγάλες ποσότητες και σε λάθος χέρια. Τότε η μαζική καταστροφή δεν είναι απλώς μια απειλή, αλλά ένας χρησμός για το πεπρωμένο της ανθρωπότητας που δεν πρέπει να επαληθευτεί ποτέ

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μπεστ σέλερ του Lee Child «Νυχτερινό Σχολείο»
Το κουαρτέτο από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή μυθιστορήματα του έξοχου Lee Child, το οποίο προσφέρει αποκλειστικά στους αναγνώστες του το Πρώτο Θέμα, ξεκινά αυτή την εβδομάδα με το συγκλονιστικό «Νυχτερινό σχολείο». Θα ακολουθήσουν, τις επόμενες τρεις Κυριακές, τα πολυβραβευμένα μπεστ-σέλερ «Η Γραμμή του Μεσονυχτίου», το «Σκοτεινό παρελθόν» και «Το χρέος».

Φυσικά, ο Lee Child δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς θεωρείται ως ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ στον κόσμο. Μάλιστα, εκτιμάται πως κάθε 9 δευτερόλεπτα, σε κάποιο σημείο του πλανήτη, πωλείται τουλάχιστον ένα από τα μυθιστορήματά του, με ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ. Τα βιβλία του Child εμφανίζονται σταθερά στις πρώτες θέσεις στις λίστες των παγκόσμιων μπεστ σέλερ, έχοντας ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα.

Στο «Νυχτερινό σχολείο», ο αγαπημένος ήρωας του Lee Child, ο ταγματάρχης στρατονομίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων Τζακ Ρίτσερ, αναλαμβάνει να διαλευκάνει το τι κρύβεται πίσω από μια αλλόκοτη συμφωνία πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Πρόκειται για την αγορά όπλων; Για την ανάπτυξη κάποιου ιού -ψηφιακού ή βιολογικού; Κανείς δεν ξέρει τι είναι, όλοι όμως στην ομάδα του Ρίτσερ σκέφτονται το ίδιο: Τρομοκρατία. Πράγματι, πρόκειται για έναν πυρήνα τζιχαντιστών, ο οποίος βγαίνει από τη χειμερία νάρκη του στο Αμβούργο. Ένας πράκτορας της CIA, δήθεν μέλος των τζιχαντιστών, ενημερώνει τα κεντρικά στις ΗΠΑ ότι «ένας Αμερικανός ζητά 100 εκατ. δολ.» Και το ανελέητο ανθρωποκυνηγητό ξεκινά, σε μια ιλιγγιώδη κούρσα κόντρα στο χρόνο και με στόχο να αποτραπεί μια καταστροφή τόσο μαζική ώστε, σε σύγκριση με αυτήν, οι δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι μαζί θα έμοιαζαν με μια τοπική σύρραξη.

Αυτή την Κυριακή το συναρπαστικό θρίλερ «Νυχτερινό σχολείο» του Lee Child είναι στο ΘΕΜΑ.

Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το σπουδαίο μπεστ σέλερ του Lee Child «Νυχτερινό Σχολείο»

Thema Insights

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Αθηναγόρας Κωστάκος: Αυτό που έχει νόημα στη ζωή είναι να μην σπαταλάμε το χρόνο μας εκεί που δεν περνάμε καλά

Ο διεθνώς καταξιωμένος σεφ και περιζήτητος δημιουργός εστιατορίων αποκρυπτογραφεί το πώς μια εμπειρία μένει στη μνήμη, αλλά και το πώς η ελληνική κουζίνα συγκινεί τα πλήθη σε κάθε γωνιά του κόσμου.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης