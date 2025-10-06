Στη φυλακή ακόμη τέσσερις κατηγορούμενοι για το κύκλωμα απάτης με τον ΦΠΑ
Αρνούνται τις κατηγορίες - Συνολικά εννέα άτομα υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης
Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις πολύωρες απολογίες τους στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων τέσσερις ακόμη κατηγορούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης μη απόδοσης ΦΠΑ. Πλέον μετα και τις χθεσινές προφυλακίσεις από τους 17 κατηγορούμενους της υπόθεσης στη φυλακή βρίσκονται, υπό καθεστώς προσωρινής κράτησης, εννέα άτομα.
Ειδικότερα, χθες στα δικαστήρια και στο ανακριτικό γραφείο οδηγήθηκαν για απολογίες οι τελευταίοι οκτώ κατηγορούμενοι, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα που διέπραττε φορολογικές απάτες με επιστροφή ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος. Όλοι οι κατηγορούμενοι κατά τις απολογίες τους αρνήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, οποιαδήποτε εμπλοκή τους στο κύκλωμα.
Από αυτούς οι τέσσερις προφυλακίστηκαν και οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι με τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής τους, ενώ σε έναν κατηγορούμενο επιβλήθηκε και καταβολή χρηματικής εγγύησης 2 χιλιάδων ευρώ.
Οι οκτώ κατηγορούμενοι που απολογήθηκαν χθες στον ανακριτή αποτελούν τη δεύτερη ομάδα των κατηγορουμένων που οδηγήθηκε στα δικαστήρια.
Να σημειωθεί ότι από την πρώτη ομάδα με τους εννέα κατηγορούμενους οι οποίοι απολογήθηκαν το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκαν πέντε. Ανάμεσα τους είναι και ο πρόεδρος ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας των δυτικών προαστίων, στον οποίο αποδίδεται ο ρόλος του αρχηγού της εγκληματικής οργάνωσης.
