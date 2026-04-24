Σύλληψη τριών ατόμων για ναρκωτικά στις Αχαρνές
Οι συλλήψεις αφορούν δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 23 ετών, καθώς και έναν άνδρα 46 ετών

Στη σύλληψη τριών ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν αστυνομικοί στις Αχαρνές Αττικής.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου και αφορούν δύο γυναίκες, ηλικίας 28 και 23 ετών, καθώς και έναν άνδρα 46 ετών.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον άνδρα να έχει στην κατοχή του ποσότητα ηρωίνης σε βραχώδη μορφή, καθαρού βάρους ενός γραμμαρίου, την οποία φέρεται να είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τις δύο συγκατηγορούμενές του.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία των δύο γυναικών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 645 ευρώ, καθώς και δύο κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν για υποθέσεις όπως εγκληματική οργάνωση, ληστείες και παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ στις δύο γυναίκες είχαν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης.
ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

