Τον έψαχνε για να εξηγηθούν, λέει η 20χρονη για το ραντεβού «θανάτου» στον Άγιο Δημήτριο

Για το πρωί της Δευτέρας αναβλήθηκε η δίκη των τριών νεαρών που συνελήφθησαν για υπόθαλψη μαζί με τον 20χρονο δράστη της άγριας δολοφονίας του 27χρονου γιου του Ταξίαρχου της ΕΛΑΣ το βράδυ της Τετάρτης στο πάρκο Ασυρμάτου, στον Άγιο Δημήτριο. Πρόκειται για την 20χρονη σύντροφο του δράστη, η οποία στο παρελθόν διατηρούσε δεσμό με το θύμα επί τρία χρόνια, τον 20χρονο φίλο του που πήγε μαζί του στο «ραντεβού θανάτου» στο πάρκο καθώς και για μια ακόμη 20χρονη η οποία έμεινε μαζί τους το μοιραίο βράδυ.Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε ενημερώσει τη φίλη του ότι θα συναντηθούν με τον πρώην της αλλά εκείνη επέμενε να μην πάει στο ραντεβού.Συγκεκριμένα, γύρω στις 8:50, η 20χρονη επικοινώνησε με το δράστη ρωτώντας τον «έλα, τι έγινε;» με τον 20χρονο να της απαντά «του γ...». Η κοπέλα ανησύχησε και τελικά ο φίλος της είπε ψέματα πως δεν πήγε στο ραντεβού προκειμένου να την καθησυχάσει.Η 20χρονη μιλούσε και με τους δύο νεαρούς καθώς το θύμα είχε μάθει ότι ο 20χρονος έχει μπει στη ζωή της και της έκανε σκηνές ζήλειας, κατά πληροφορίες. Όπως ισχυρίζεται, μάλιστα, η κοπέλα, το θύμα έψαχνε τον 20χρονο για να εξηγηθούν χωρίς, όμως, να πει τίποτα στην πρώην κοπέλα του.«Ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Τον είχα σαν Θεό. Αλλά το τελευταίο διάστημα έβγαζε μεγάλη ζήλεια. Ενώ είχαμε χωρίσει είχε μάθει ότι στο περιβάλλον μου έχει επιστρέψει αυτό το πρόσωπο. Ήταν παλιός μου γνωστός και συμμαθητής. Από όταν το έμαθε τον έψαχνε για να εξηγηθούν», φέρεται να υποστήριξε η 20χρονη περιγράφοντας το «τρίγωνο» που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στην ίδια, το θύτη και το θύμα.Νωρίτερα, ο 20χρονος την Τρίτη (28/4) στις 10 το πρωί. Ο 20χρονος, σε βάρος του οποίου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία στο Πολεμικό Ναυτικό.Ο 20χρονος «παραδόθηκε αυτοβούλως» και «έχει συνδράμει τις Αρχές όσο είναι δυνατόν», είπε ο δικηγόρος του, Ευάγγελος Μπιταξής στο MEGA. «Είναι σε σοκ. Είναι 19 στα 20. Έχει υποστεί τεράστιο σοκ. Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε απολογηθεί, υπάρχουν απαντήσεις θα όλα, όλα θα απαντηθούν», συμπλήρωσε.Νωρίτερα, ο 20χρονος δράστης της δολοφονίας, ο 18χρονος και οι δύο 20χρονες βγήκαν από την ΓΑΔΑ με σκυμμένα τα κεφάλια.Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα είχε σχέση για τρία χρόνια με μία από τις 20χρονες η οποία λάμβανε μηνύματα από τον δράστη παρά το γεγονός ότι ήταν σε άλλη σχέση. Η κοπέλα, μετά από κάποιο διάστημα χώρισε με το θύμα και στη συνέχεια σύναψε σχέση με τον 20χρονο. Ο 27χρονος φαίνεται πως ενοχλήθηκε από την εξέλιξη και τηλεφωνούσε στην κοπέλα ζητώντας της να τα ξαναβρούν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία στον Άγιο Δημήτριο Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας 27χρονου ημεδαπού, που έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 22-04-2026, στο πάρκο Ασυρμάτου στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.



Για την υπόθεση συνελήφθησαν ύστερα από έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, συνολικά -4- ημεδαποί (δύο άνδρες 20 και 21 ετών και δύο 20χρονες γυναίκες), σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία με δόλο, υπόθαλψη εγκληματία, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.



Προηγήθηκε ενδελεχής έρευνα, στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν και αξιοποιήθηκαν στοιχεία και ευρήματα, από την περαιτέρω ανάλυση των οποίων ταυτοποιήθηκε ο 20χρονος, ως φερόμενος δράστης της ανθρωποκτονίας, ενώ επιπλέον κατηγορούνται ο 21χρονος και οι δύο γυναίκες, για υπόθαλψη εγκληματία.



Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε για την τέλεση της ανθρωποκτονίας, ενώ παράλληλα διακριβώθηκε και το κίνητρο της πράξης.



Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές Αρχές.