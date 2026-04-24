Σχολική εκδρομή στα Ιωάννινα με σουγιά 16 εκατοστών πήγε 15χρονος
Ο ανήλικος είναι από την περιοχή του νομού Μαγνησίας
Στη σύλληψη ενός 15χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικοί το βράδυ της Πέμπτης στα Ιωάννινα, καθώς βρέθηκε πάνω του ένας σουγιάς συνολικού μήκους 16 εκατοστών, κατά την διάρκεια σχολικής εκδρομής.
Όλα συνέβησαν μετά από σχετική καταγγελία που έφτασε στην ΕΛ.ΑΣ., για νεαρό που έφερε αιχμηρό αντικείμενο ανάμεσα σε μικρούς και μεγάλους που έκαναν ακόμη την βόλτα τους στην πλατεία Μαβίλη.
Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. εντόπισαν τον ανήλικο και σε έλεγχο που ακολούθησε, βρήκαν στην κατοχή του έναν σουγιά συνολικού μήκους 16 εκατοστών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Epiruspost, ο 15χρονος βρισκόταν στα Ιωάννινα στο πλαίσιο σχολικής εκδρομής από περιοχή του νομού Μαγνησίας.
Τη δικογραφία ανέλαβε το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων. Ο 15χρονος αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.
