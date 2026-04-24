Η επίσκεψη του Jamie Oliver ανέδειξε τον ρόλο του Golden Hall ως lifestyle προορισμού που συνδυάζει αγορές, γεύση και στιγμές χαλάρωσης
Αποθήκευαν και αποσυναρμολογούσαν κλεμμένα δίκυκλα σε διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα
Κατασχέθηκαν ηλεκτρικά δίκυκλα, ποδήλατα και ηλεκτρονικές συσκευές - 7 συλλήψεις
Σε επτά συλλήψεις αλλοδαπών που αποθήκευαν, αποσυναρμολογούσαν κλεμμένα δίκυκλα και στην συνέχεια τα πουλούσαν για τα ανταλλακτικά προχώρησαν οι αστυνομικοί στον Άγιο Παντελεήμονα.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν αστυνομικοί κλήθηκαν για επεισόδιο μεταξύ ατόμων και, κατά την έρευνα, εντόπισαν μέσα σε διαμέρισμα μεγάλο αριθμό δίκυκλων και ηλεκτρικών οχημάτων, τα οποία σύμφωνα με την αστυνομία αποθηκεύονταν και αποσυναρμολογούνταν με σκοπό τη μεταπώληση ανταλλακτικών.
Κατά την επιτόπια έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 9 ηλεκτρικά μηχανάκια, εκ των οποίων για τα 3 είχε δηλωθεί κλοπή, 24 ηλεκτρικά πατίνια, 15 ποδήλατα, ένα ηλεκτρικό ποδήλατο, 21 κινητά τηλέφωνα, 8 τάμπλετ, 6 φορητοί υπολογιστές, 34 ρολόγια, 11 τηλεοράσεις καθώς και πλήθος κοσμημάτων.
Η αστυνομική επιχείρηση έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Απριλίου και συνελήφθησαν επτά αλλοδαποί ηλικίας 24, 31, 37, 39, 46 και 50 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίου Παντελεήμονα για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και για ρευματοκλοπή και κλοπή νερού.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η έρευνα των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης συνεχίζεται.
