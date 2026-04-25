Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου από τα Μελίσσια Αττικής
Συναγερμός για εξαφάνιση 16χρονου από τα Μελίσσια Αττικής
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» δημοσιοποίησε τα στοιχεία του ανηλίκου – Φόβοι ότι η ζωή του ενδέχεται να βρίσκεται σε κίνδυνο
Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 16χρονου Βαλάντη Κ., ο οποίος αγνοείται από το απόγευμα της Τετάρτης 23 Απριλίου 2026 από τα Μελίσσια Αττικής, με το «Χαμόγελο του Παιδιού» να προχωρά άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς υπάρχουν ενδείξεις ότι μπορεί να διατρέχει κίνδυνο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο ανήλικος εξαφανίστηκε κατά τις απογευματινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026 από την περιοχή των Μελισσίων Αττικής.
Ο Βαλάντης Κ. έχει ύψος 1,72 μέτρα, είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία παρέχει ζωντανή πληροφόρηση για περιστατικά εξαφανίσεων.
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποιήθηκε άμεσα, προχωρώντας στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών του ανηλίκου σε διάφορα σημεία της χώρας, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.
Παράλληλα, ο οργανισμός συνεργάζεται με μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια εντοπισμού του 16χρονου.
Ο οργανισμός παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα, με στόχο τον εντοπισμό και την επιστροφή του σε ασφαλές περιβάλλον, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μεθοδικότητα.
Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ανηλίκων με επαγγελματισμό και εξειδίκευση.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Το Χαμόγελο του Παιδιού, ο ανήλικος εξαφανίστηκε κατά τις απογευματινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026 από την περιοχή των Μελισσίων Αττικής.
Ο Βαλάντης Κ. έχει ύψος 1,72 μέτρα, είναι αδύνατος, με καστανά μαλλιά και καστανά μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής του φορούσε μαύρη ζακέτα, μαύρο παντελόνι φόρμας και μαύρα αθλητικά παπούτσια.
Έκκληση για πληροφορίεςΟι αρχές και οι αρμόδιοι φορείς απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει οποιαδήποτε πληροφορία να επικοινωνήσει άμεσα με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», διαθέσιμο όλο το 24ωρο, μέσω της «Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», καθώς και με οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας.
Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ενημέρωσης και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία παρέχει ζωντανή πληροφόρηση για περιστατικά εξαφανίσεων.
Δράσεις για τον εντοπισμό
Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενεργοποιήθηκε άμεσα, προχωρώντας στη δημιουργία, εκτύπωση και ανάρτηση αφισών του ανηλίκου σε διάφορα σημεία της χώρας, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές.
Παράλληλα, ο οργανισμός συνεργάζεται με μέσα ενημέρωσης και άλλους φορείς, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια εντοπισμού του 16χρονου.
Ο οργανισμός παρέχει τις εξειδικευμένες υπηρεσίες του σε κάθε παιδί που εξαφανίζεται στην Ελλάδα, με στόχο τον εντοπισμό και την επιστροφή του σε ασφαλές περιβάλλον, ακολουθώντας συγκεκριμένα πρωτόκολλα και μεθοδικότητα.
Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για τη διαχείριση περιστατικών εξαφανίσεων ανηλίκων με επαγγελματισμό και εξειδίκευση.
Σε περίπτωση εντοπισμού του Βαλάντη Κ., θα εκδοθεί νέο δελτίο Τύπου, ώστε να αποσυρθούν άμεσα οι σχετικές ανακοινώσεις και αφίσες.
