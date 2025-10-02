Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: Δεν μου έδωσε μεροκάματο - Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω, έλεγε ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού
Πώς κανόνιζαν τις δουλειές και τις αμοιβές τους - Ο Άρης Ηλιάδης που, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε ηγετικό ρόλο ακούγεται να μιλά με συνεργάτη του ζητώντας του να κάνει ανάληψη 13.800 ευρώ, ενώ δείχνει ότι γνωρίζει και τον Νίκο Κοκλώνη
Ούτε τα προσχήματα δεν κρατούσαν στις μεταξύ τους επικοινωνίες τα μέλη της οργάνωσης που θησαύριζαν από παράνομες επιστροφές ΦΠΑ. Στους διαλόγους που φέρνει σήμερα στο φως το protothema.gr, ακούγονται τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος να συνομιλούν με έτερα μέλη της ομάδας και να κανονίζουν τα της δουλειάς.
Χαρακτηριστικός είναι ο παρακάτω διάλογος στον οποίο ακούγεται ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού που, σύμφωνα με τις Αρχές, κατείχε ηγετικό ρόλο να συνομιλεί αρχικά με τον αδελφό του (επίσης συλληφθέντα) και στη συνέχεια με έναν συνεργάτη του ζητώντας του να κάνει ανάληψη 13.800 ευρώ
«Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»
Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία κατά την οποία ένας συνεργάτης του αρχηγού εκφράζει το παράπονό του για έναν φίλο του, ο οποίος έκανε μεν τη δουλειά, χωρίς να λάβει δε το συμφωνημένο μεροκάματο.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει παράλληλα και μία συνομιλία μεταξύ του προέδρου του Αχαρναϊκού και ενός συνεργάτη του ο οποίος φέρεται να γνωρίζει τον Νίκο Κοκλώνη.
Οι δύο άνδρες συζητούν για μία επιστροφή φόρου όταν στη συνομιλία παρεμβαίνει ένα άτομο με το όνομα Νίκος, με τις Αρχές να εξετάζουν αν πρόκειται για τον Νίκο Κοκλώνη.
Η συνομιλία
Συνεργάτης: Έλα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν έχει εμφανιστεί, αυτό θα μπει αυτόματα, αυτό είναι το κομμάτι, δεν έχει εμφανιστεί για να κάνουμε αίτημα.
Συνεργάτης: Θέλω να κάνεις, εσύ αυτή την στιγμή έχεις
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν μας αφήνει.
Τότε στη συνομιλία παρεμβαίνει ο άνδρας με το όνομα Νίκος.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έ;
Νίκος: Άρη.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έλα Νίκο.
Νίκος: Κάνε ένα αίτημα και πες, περιμένουμε την επιστροφή τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: Κάνε ένα αίτημα ρε φίλε, κάνε ένα.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να κάνω.
Νίκος: Όπως «ακατάληπτη λέξη» είπα, τίποτα άλλο, για να πάρω τηλέφωνο.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Περιμένουμε την επιστροφή τάδε να πω;
Νίκος: Ναι περιμένουμε.
Συνεργάτης: Ρε φίλε.
Νίκος: Την επιστροφή του φόρου παρακράτησης τάδε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν
Συνεργάτης: Δεν είναι όλοι «ακατάληπτη λέξη»
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν
Συνεργάτης: Στον τάδε λογαριασμό.
Νίκος: Στον τάδε λογαριασμό ή
Συνεργάτης: Αυτό.
Νίκος: Αυτό τίποτε άλλο δεν θα γράψεις εσύ.
Συνεργάτης: Όταν κάνατε την επιστροφή του φόρου ε, προστηθ, ε , παρακράτησης,
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι.
Συνεργάτης: πως την κάνατε;
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Την στείλαμε κανονικά με τα
Νίκος: Ναι μετά πρέπει να στείλεις
Συνεργάτης: Ναι πρέπει
Νίκος: Για να μην περιμένεις.
Συνεργάτης: Ένα λεπτό, πρέπει να στείλεις ένα αίτημα και να λες, έχουμε ζητήσει την επιστροφή παρακράτησης τάδε, παρακαλώ ενημερώστε μας για την ημερομηνία πληρωμής της και τα χρήματα να μπούνε στον τάδε λογαριασμό, αυτό, κάνεις αυτό και μιλάμε.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Δεν γίνεται έτσι ρε παιδιά αυτά μπαίνουνε, μόλις το κάνω αυτό
Συνεργάτης: Ναι.
Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Θα κάνω λάθος, θα χάσουμε την εταιρεία, αυτό είναι, το παίρνει το ΑΦΜ κάποιος και το περνάει σε ένα δευτερόλεπτο, αν ήτανε, αφού για αυτό ρώτησα εγώ τον Νίκο εκεί και μου είχε πει ο Νίκος ότι έχω μιλήσει.
Νίκος: Έχουν φύγει αγάπη σου λέω.
Συνεργάτης: Κλείσε να συνεννοηθούμε και θα σου πω, θα σου πω..
«Να περάσεις να σου δώσω 2.000»Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρακάτω συνομιλία στην οποία ακούγεται και πάλι ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού να συνομιλεί με ένα μέλος της οργάνωσης αναφορικά με το... μεροκάματό του.
Η συνομιλία:
- Μέλος: Άρη πες μου.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Που είσαι;
- Μέλος: Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει.
- Μέλος: Τι έχεις;
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.
- Μέλος: Ναι.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να περάσεις να σου δώσω 2.000.
- Μέλος: Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.
- Μέλος: Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ρε μαλάκα.
- Μέλος: Για να καταλάβεις τι τραβάω.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.
- Μέλος: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.
«Έχουμε να δώσουμε χαρτί για καύσιμα;»Ενδεικτικός της δράσης του κυκλώματος είναι και ο παρακάτω διάλογος μεταξύ του προέδρου του Αχαρναϊκού και ενός συνεργάτη του από τον οποίο ζητά ένα χαρτί καυσίμων που να υποδηλώνει έξοδα.
Η συνομιλία:
- Μέλος: Έλα ρε μπρο.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.
- Μέλος: Χμ, χμ.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;
- Μέλος: Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ναι.
- Μέλος: Τι ποσό;
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;
- Μέλος: Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.
- Μέλος: Έξοδα θέλουμε δηλαδή.
- Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Έξοδα θέλουνε ναι.
