Οι διάλογοι που πρόδωσαν το κύκλωμα με τις επιστροφές ΦΠΑ: Δεν μου έδωσε μεροκάματο - Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω, έλεγε ο πρόεδρος του Αχαρναϊκού

Η συνομιλία

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Πόσα είναι μέσα Γιώργο;

Αρχηγικό μέλος Β: 13890.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού: 13890 θα βγάλεις 13800.

Μέλος : Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Θα αφήσεις τα 90 και σε αυτό μέσα.

Μέλος : Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Και θα του πεις στου αλλουνού, κάνε μου μία ανάληψη πες του 13800 και δώσε μου 13750 θα του πεις και θα του αφήσεις ένα πενηντάρικο του Μήτσου.

Μέλος : Οκ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Θα του το πεις όμως μπροστά.

Μέλος : Ναι εννοείται, εννοείται θα του το πω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Εντάξει;

Μέλος : Εντάξει.

: Εντάξει. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Να του πεις Μήτσο κάνε μου μία ανάληψη 13800 και κράτα, δώσε μου 13750.

«Πες μου ποιο ΑΦΜ θες και θα στο φέρω»



Ενδιαφέρον παρουσιάζει και μία συνομιλία κατά την οποία ένας

του αρχηγού εκφράζει το παράπονό του για έναν φίλο του, ο οποίος έκανε μεν τη δουλειά, χωρίς να λάβει δε το συμφωνημένο

.

Μέλος : Καλημέρα Άρη.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Π. καλημέρα, λίγο την, τα φώτα σου.

Μέλος : Εγώ αν και πριν δεις τα φώτα μου σου λέω τα εξής.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Ναι.

Μέλος : Με πήρε ο φίλος που κάνει τη δουλειά και μου' πε ότι τα πήρες και μου λέει δεν ήρθε να μου δώσει μεροκάματο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Σε πήρε ο φίλος που κάνω τη δουλειά, ποια δουλειά; Ποιος φίλος ρε;

Μέλος : Ένα λεπτό, μέσω του Ν. έγινε μια δουλειά.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Του Ν;

Μέλος : Του Ν.

: Του Ν. Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Ναι, ε πες του ποιο ΑΦΜ και να στο φέρω εγώ τώρα.

«Να περάσεις να σου δώσω 2.000»

Μέλος : Άρη πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Που είσαι;

Μέλος : Είμαι τρελαμένος φίλε τρέχω σαν παλαβός για πες μου.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Έχω βγάλει.

Μέλος : Τι έχεις;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Έχω βγάλει την μία την εταιρεία.

Μέλος : Ναι.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Να περάσεις να σου δώσω 2.000.

Μέλος : Ναι, μπράβο ρε Άρη μπράβο ρε Άρη. Κάτι είναι και αυτό να ξέρεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Ε τι κάτι είναι και αυτό; Από τα εφτά.

Μέλος : Δεν σου λέω, ακόμα και τα δύο χιλιάρικα τώρα μου φαίνονται ρε φίλε για να καταλάβεις.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Ρε μαλάκα.

Μέλος : Για να καταλάβεις τι τραβάω.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Εγώ όταν μπαίνουν οι εταιρείες μέσα δεν έχω πρόβλημα. Αφού έχω πει θα δώσω, θα δώσω στον Π.

Μέλος : Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς;

: Ωραία, άρα έχεις ένα δίφραγκο για μένα; Μπορείς να μου τα μεταφέρεις εκεί στην Πειραιώς; Πρόεδρος Αχαρναϊκού: Μπορώ.

«Έχουμε να δώσουμε χαρτί για καύσιμα;»

Μέλος : Έλα ρε μπρο.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Χ. σε έχω σε ανοιχτή ακρόαση είμαι με κάτι φίλους μου που έχουν έρθει από Θεσσαλονίκη.

Μέλος : Χμ, χμ.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Αν χρειαστούνε χαρτί για καύσιμα έχουμε να τους δώσουμε;

Μέλος : Χαρτί, τιμολόγιο τι θες;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Ναι, ναι.

Μέλος : Τι ποσό;

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : 150.000. Βρίσκουμε ρε παιδί μου από κάπου;

Μέλος : Πρέπει να το ρωτήσω είναι μεγάλο το ποσό.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Ναι. Σπάστα, σπάστα, όχι κατευθείαν όλα μαζί, σπάστα.

Μέλος : Έξοδα θέλουμε δηλαδή.

Πρόεδρος Αχαρναϊκού : Έξοδα θέλουνε ναι.

: Έξοδα θέλουνε ναι.





