Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Λίβανος

Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο

Το υπουργείο Υγείας καταγγέλλει πλήγματα στον νότο – Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Έξι νεκροί σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο
2 ΣΧΟΛΙΑ
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σε ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, παρά την ισχύουσα κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Tα πλήγματα σημειώθηκαν χθες Παρασκευή στον νότιο Λίβανο, περιοχή όπου συνεχίζεται η ένταση παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν.

«Αεροπορικά πλήγματα του ισραηλινού εχθρού στον νότιο Λίβανο (...) είχαν αποτέλεσμα να γίνουν μάρτυρες έξι πολίτες και να τραυματιστούν άλλοι δύο», ανέφερε χαρακτηριστικά το υπουργείο Υγείας σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποιήθηκε αργά το βράδυ.

Το περιστατικό καταγράφεται ενώ βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη αστάθεια στην περιοχή και τις εύθραυστες ισορροπίες μεταξύ των δύο πλευρών.

Οι συγκρούσεις στον νότιο Λίβανο παραμένουν συχνές, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της εκεχειρίας.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

