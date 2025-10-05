Φέτα σε κίνδυνο: Πώς η ευλογιά των αιγοπροβάτων απειλεί ένα από τα κορυφαία ελληνικά προϊόντα ΠΟΠ

Πτώση σε Κίνα, Σερβία και Ισραήλ

Βέβαια, δεν έλειψαν και οι αγορές όπου οι εξαγωγές εμφάνισαν πτωτική τάση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: Κίνα: -32,8%, Σερβία: -56,4%, Ισραήλ: -59,6% και Αργεντινή: -62,5%.«Η υποχώρηση σε αυτές τις περιοχές ενδέχεται να συνδέεται με γεωπολιτικά ζητήματα, προβλήματα logistics ή αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες. Απαιτείται στοχευμένη στρατηγική επανεξέτασης της παρουσίας της φέτας σε αυτές τις αγορές», τονίζει.Η φέτα παραμένει «ένας ισχυρός πρεσβευτής της ελληνικής γαστρονομίας διεθνώς», μας λέει ο κ. Αποστολόπουλος και σημειώνει ότι μπορούν να ενισχυθούν περαιτέρω με στοχευμένες ενέργειες marketing και εμπορικής πολιτικής.