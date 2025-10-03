Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη σύλληψη των 13 Τούρκων με τα 147 πιστόλια στον Έβρο που θα κατέληγαν στους Daltons
Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη σύλληψη των 13 Τούρκων με τα 147 πιστόλια στον Έβρο που θα κατέληγαν στους Daltons
Οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα στον ποταμό Έβρο, στην περιοχή του Τυχερού και έπιασαν τους Τούρκους όταν εκείνοι προσπάθησαν να το διασχίσουν - Κανείς εκ των 13 Τούρκων δεν είχε έγγραφα
Εδώ και μέρες είχε εντοπιστεί από στελέχη της ΕΛΑΣ ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή των 13 Τούρκων που συνελήφθησαν στον Έβρο.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, οι αστυνομικοί είχαν βρει την κρυψώνα που βρίσκονταν τα όπλα και είχαν στήσει ενέδρα στους Τούρκους, τους οποίους και περίμεναν να περάσουν με βάρκα στη χώρα μας προκειμένου να τους συλλάβουν.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα στο ποτάμι του Τυχερού Έβρου και έπιασαν τους Τούρκους όταν εκείνοι προσπάθησαν να το διασχίσουν. Κανείς εκ των 13 Τούρκων δεν είχε έγγραφα, ενώ κουβαλούσαν σακιά στα οποία είχαν κρυμμένα τα όπλα τους.
Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως τα 147 πιστόλια και οι δεκάδες γεμιστήρες που εντοπίστηκαν θα κατέληγαν στην περιβόητη τουρκική συμμορία «Daltons».
Κάποια από αυτά θα διακινούνταν εντός Ελλάδος και, πιθανόν, κάποια θα κατέληγαν στο εξωτερικό.
Ακόμα η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα όπλα
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση - Η Υπουργική Απόφαση που κλειδώνει το ανώτατο όριο φοίτησης
Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, οι αστυνομικοί είχαν βρει την κρυψώνα που βρίσκονταν τα όπλα και είχαν στήσει ενέδρα στους Τούρκους, τους οποίους και περίμεναν να περάσουν με βάρκα στη χώρα μας προκειμένου να τους συλλάβουν.
Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα στο ποτάμι του Τυχερού Έβρου και έπιασαν τους Τούρκους όταν εκείνοι προσπάθησαν να το διασχίσουν. Κανείς εκ των 13 Τούρκων δεν είχε έγγραφα, ενώ κουβαλούσαν σακιά στα οποία είχαν κρυμμένα τα όπλα τους.
Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως τα 147 πιστόλια και οι δεκάδες γεμιστήρες που εντοπίστηκαν θα κατέληγαν στην περιβόητη τουρκική συμμορία «Daltons».
Κάποια από αυτά θα διακινούνταν εντός Ελλάδος και, πιθανόν, κάποια θα κατέληγαν στο εξωτερικό.
Ακόμα η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από τα όπλα
Ειδήσεις σήμερα:
Αυτόματη διαγραφή φοιτητών στα 6 χρόνια, οι εξαιρέσεις και πότε δίνεται παράταση - Η Υπουργική Απόφαση που κλειδώνει το ανώτατο όριο φοίτησης
Οι εξομολογήσεις της Άλισα Νιούμαν που από το βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων βρέθηκε στο OnlyFans: «Με σεξουαλικοποίησαν στον αθλητισμό»
Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα