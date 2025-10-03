Πώς έφτασε η ΕΛΑΣ στη σύλληψη των 13 Τούρκων με τα 147 πιστόλια στον Έβρο που θα κατέληγαν στους Daltons
ΕΛΛΑΔΑ
Έβρος Τουρκία Ενέδρα Όπλα Τούρκοι

Οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα στον ποταμό Έβρο, στην περιοχή του Τυχερού και έπιασαν τους Τούρκους όταν εκείνοι προσπάθησαν να το διασχίσουν - Κανείς εκ των 13 Τούρκων δεν είχε έγγραφα

Εδώ και μέρες είχε εντοπιστεί από στελέχη της ΕΛΑΣ ο οπλισμός που βρέθηκε στην κατοχή των 13 Τούρκων που συνελήφθησαν στον Έβρο.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του protothema.gr, οι αστυνομικοί είχαν βρει την κρυψώνα που βρίσκονταν τα όπλα και είχαν στήσει ενέδρα στους Τούρκους, τους οποίους και περίμεναν να περάσουν με βάρκα στη χώρα μας προκειμένου να τους συλλάβουν.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί είχαν στήσει ενέδρα στο ποτάμι του Τυχερού Έβρου και έπιασαν τους Τούρκους όταν εκείνοι προσπάθησαν να το διασχίσουν. Κανείς εκ των 13 Τούρκων δεν είχε έγγραφα, ενώ κουβαλούσαν σακιά στα οποία είχαν κρυμμένα τα όπλα τους.

Αξιωματικοί της ΕΛΑΣ εκτιμούν πως τα 147 πιστόλια και οι δεκάδες γεμιστήρες που εντοπίστηκαν θα κατέληγαν στην περιβόητη τουρκική συμμορία «Daltons».

Κάποια από αυτά θα διακινούνταν εντός Ελλάδος και, πιθανόν, κάποια θα κατέληγαν στο εξωτερικό.

Ακόμα η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

