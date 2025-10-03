Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης.
Σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο που είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια
Πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες - Οι συλλήψεις έγιναν στο Σουφλί
Στη σύλληψη 13 Τούρκων προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις των επτά ανδρών και των έξι γυναικών έγιναν στο Σουφλί.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 147 πιστόλια Γκλοκ, 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.
Η εκτίμηση των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση είναι ότι οι Τούρκοι συλληφθέντες θα έφερναν τα όπλα στην Αθήνα.
