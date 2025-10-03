Σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο που είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Τούρκοι Όπλα Πιστόλια Έβρος

Σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο που είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια

Πρόκειται για 7 άνδρες και 6 γυναίκες - Οι συλλήψεις έγιναν στο Σουφλί

Σύλληψη 13 Τούρκων στον Έβρο που είχαν στην κατοχή τους 147 πιστόλια
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
100 ΣΧΟΛΙΑ
Στη σύλληψη 13 Τούρκων προχώρησαν αστυνομικοί στον Έβρο καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες πιστόλια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι συλλήψεις των επτά ανδρών και των έξι γυναικών έγιναν στο Σουφλί.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 147 πιστόλια Γκλοκ, 190 γεμιστήρες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Η εκτίμηση των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση είναι ότι οι Τούρκοι συλληφθέντες θα έφερναν τα όπλα στην Αθήνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εκπαιδευτικός μήνυσε διανομέα για επεισόδιο στον δρόμο: Την έβρισε και την έφτυσε μπροστά στο παιδί της

Sold out το παραλιακό μέτωπο της Αττικής: 17.000 ενδιαφερόμενοι από 110 χώρες για αγορά ακινήτου στο Ελληνικό

Δείτε βίντεο: Η στιγμή που μεθυσμένη Βρετανίδα επιβάτις ουρλιάζει σε πτήση προς την Αίγυπτο - Ο πιλότος εξαναγκάστηκε σε προσγείωση στην Κρήτη
Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
100 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Το πρόγραμμα επιβράβευσης της Nova εμπλουτίζεται για να απολαμβάνεις ακόμη περισσότερα!

Το πρόγραμμα της Nova, σε συνεργασία με την πρωτοποριακή εφαρμογή padu, εμπλουτίζεται συνεχώς, με περισσότερα brands και ολοένα και περισσότερα exclusive deals, σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης σε όλη την Ελλάδα!

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία που ανοίγει δρόμο στη βιοτεχνολογία

Η επένδυση της DEMO στον Άγιο Στέφανο Αττικής για την ανάπτυξη θερμοκοιτίδας βιοπαραγωγής φαρμάκων ενισχύει την εγχώρια βιομηχανία, στηρίζει ασθενείς και επιστήμονες και αναδεικνύει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο βιοτεχνολογίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης