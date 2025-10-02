Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εισέβαλαν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εισέβαλαν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»
Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας σε μέλη εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται ότι «άνοιγαν» σπίτια στη Θεσσαλονίκη και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα.
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, γεωργιανής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη της συμμορίας και μια 39χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να είχε τον ρόλο της παραλαβής μέρος των κλοπιμαίων και εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου.
Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καταφέρνανε να εισβάλουν στα σπίτια χρησιμοποιώντας κλειδιά «πασπαρτού» και ειδικό εξοπλισμό, ενώ δρούσαν οργανωμένα και λάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μη πέσουν στα χέρια των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκονται σε εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων - επτά τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα, ενώ η δράση τους φαίνεται να ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο.
Μετά την σύλληψή τους ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους και, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν δύο ασύρματοι πομποί που ήταν συγχρονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ. κι άλλα αντικείμενα που κατείχαν παράνομα.
Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.
Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και αποφασίστηκε να παραμείνουν υπό κράτηση.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- μεταλλικό πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια και 8 επιπλέον φυσίγγια σε νάιλον συσκευασία,
- αεροβόλο τυφέκιο με γεμιστήρα που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια, μαχαίρι,
Για την υπόθεση συνελήφθησαν τρία άτομα, γεωργιανής καταγωγής, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη της συμμορίας και μια 39χρονη γυναίκα η οποία φέρεται να είχε τον ρόλο της παραλαβής μέρος των κλοπιμαίων και εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια ενεχυροδανειστηρίου.
Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας καταφέρνανε να εισβάλουν στα σπίτια χρησιμοποιώντας κλειδιά «πασπαρτού» και ειδικό εξοπλισμό, ενώ δρούσαν οργανωμένα και λάμβαναν συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να μη πέσουν στα χέρια των Αρχών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να εμπλέκονται σε εννέα περιπτώσεις διαρρήξεων - επτά τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα, ενώ η δράση τους φαίνεται να ξεκίνησε από τον περασμένο Μάιο.
Μετά την σύλληψή τους ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους και, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν δύο ασύρματοι πομποί που ήταν συγχρονισμένοι στις συχνότητες της ΕΛ.ΑΣ. κι άλλα αντικείμενα που κατείχαν παράνομα.
Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος τους για τα κατά περίπτωση αδικήματα της εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, παραβίαση απορρήτου, οπλοκατοχή, απείθεια και αποδοχή προϊόντων εγκλήματος, παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον ανακριτή.
Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία προκειμένου να ετοιμάσουν την υπεράσπισή τους και αποφασίστηκε να παραμείνουν υπό κράτηση.
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς σε σωματικές έρευνες των συλληφθέντων, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- μεταλλικό πιστόλι με γεμιστήρα που περιείχε 7 φυσίγγια και 8 επιπλέον φυσίγγια σε νάιλον συσκευασία,
- αεροβόλο τυφέκιο με γεμιστήρα που περιείχε πλαστικά σφαιρίδια, μαχαίρι,
- διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνιδομηχανές, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer), -2- φορητοί πομποδέκτες ενδοεπικοινωνίας, ακουστικό φορητού πομποδέκτη,
- ξύλινη συσκευασία που περιείχε διάφορα εξαρτήματα λείανσης μετάλλων,
- σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών, πλήθος σετ καρυδάκια και εργαλείων χειρός,
- επιτραπέζιος τροχός λείανσης μετάλλων – κλειδιών, 2 ηλεκτρικοί λειαντήρες, σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών,
- 2 μεταλλικές μεγγένες (μόρσα) και μεταλλική μέγγενη, μικρού μεγέθους,
- 3 μεταλλικοί κόφτες, 3 μεταλλικά αναδιπλούμενα πολυεργαλεία, 2 ρολά από αλουμινοταινίες (μη σφραγιστές),
- εργαλείο διάνοιξης κλειδαριών θύρας, με 2 αυτοσχέδια αντικλείδια και 3 εξαρτήματα, κρυμμένα σε κάλτσα,
- πουγκί, που περιείχε 7 κλειδιά – αντικλείδια, ομφαλός κλειδαριάς θύρας, ζευγάρι γάντια χειρός, κλειδιά θωρακισμένης πόρτας,
- μπιζουτιέρα, που περιείχε πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, γυναικείο ρολόι χειρός,
- σάκος που περιείχε εξοπλισμό αναρρίχησης (ιμάντες, σχοινιά, κρίκους, γάντζων κτλ),
- μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των -2.370- ευρώ,
- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής και
- μεταλλικό κυτίο, συσκευασίας ποτού, το οποίο περιείχε νάιλον σακούλα με επανατατικό ελατήριο και πλαστική βάση γεμιστήρα, -2 φυσίγγια κρότου και γεμιστήρα, -2- πιστόλια κρότου και γεμιστήρα και -3- φορητοί πομποδέκτες με τοποθετημένη μπαταρία και κεραία.
Εντός της τσάντας της 39χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ράβδος χρυσού, συνολικού βάρους 220,7 γραμμαρίων,
- ράβδος χρυσού συνολικού βάρους 517 γραμμαρίων και
- διάφορα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα.
Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώ
Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν αρμοδίως, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα ερευνηθούν ως προς το αξιόποινο της προέλευσής τους.
- ξύλινη συσκευασία που περιείχε διάφορα εξαρτήματα λείανσης μετάλλων,
- σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών, πλήθος σετ καρυδάκια και εργαλείων χειρός,
- επιτραπέζιος τροχός λείανσης μετάλλων – κλειδιών, 2 ηλεκτρικοί λειαντήρες, σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών,
- 2 μεταλλικές μεγγένες (μόρσα) και μεταλλική μέγγενη, μικρού μεγέθους,
- 3 μεταλλικοί κόφτες, 3 μεταλλικά αναδιπλούμενα πολυεργαλεία, 2 ρολά από αλουμινοταινίες (μη σφραγιστές),
- εργαλείο διάνοιξης κλειδαριών θύρας, με 2 αυτοσχέδια αντικλείδια και 3 εξαρτήματα, κρυμμένα σε κάλτσα,
- πουγκί, που περιείχε 7 κλειδιά – αντικλείδια, ομφαλός κλειδαριάς θύρας, ζευγάρι γάντια χειρός, κλειδιά θωρακισμένης πόρτας,
- μπιζουτιέρα, που περιείχε πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, γυναικείο ρολόι χειρός,
- σάκος που περιείχε εξοπλισμό αναρρίχησης (ιμάντες, σχοινιά, κρίκους, γάντζων κτλ),
- μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι,
- συσκευή κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των -2.370- ευρώ,
- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής και
- μεταλλικό κυτίο, συσκευασίας ποτού, το οποίο περιείχε νάιλον σακούλα με επανατατικό ελατήριο και πλαστική βάση γεμιστήρα, -2 φυσίγγια κρότου και γεμιστήρα, -2- πιστόλια κρότου και γεμιστήρα και -3- φορητοί πομποδέκτες με τοποθετημένη μπαταρία και κεραία.
Εντός της τσάντας της 39χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- ράβδος χρυσού, συνολικού βάρους 220,7 γραμμαρίων,
- ράβδος χρυσού συνολικού βάρους 517 γραμμαρίων και
- διάφορα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα.
Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώ
Τα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν αρμοδίως, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα ερευνηθούν ως προς το αξιόποινο της προέλευσής τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα