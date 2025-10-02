Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εισέβαλαν σε σπίτια με κλειδιά «πασπαρτού»

- διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές και παιχνιδομηχανές, συσκευή ηλεκτρικής εκκένωσης (tazer), -2- φορητοί πομποδέκτες ενδοεπικοινωνίας, ακουστικό φορητού πομποδέκτη,- ξύλινη συσκευασία που περιείχε διάφορα εξαρτήματα λείανσης μετάλλων,- σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών, πλήθος σετ καρυδάκια και εργαλείων χειρός,- επιτραπέζιος τροχός λείανσης μετάλλων – κλειδιών, 2 ηλεκτρικοί λειαντήρες, σετ κεφαλών λείανσης μετάλλων – κλειδιών,- 2 μεταλλικές μεγγένες (μόρσα) και μεταλλική μέγγενη, μικρού μεγέθους,- 3 μεταλλικοί κόφτες, 3 μεταλλικά αναδιπλούμενα πολυεργαλεία, 2 ρολά από αλουμινοταινίες (μη σφραγιστές),- εργαλείο διάνοιξης κλειδαριών θύρας, με 2 αυτοσχέδια αντικλείδια και 3 εξαρτήματα, κρυμμένα σε κάλτσα,- πουγκί, που περιείχε 7 κλειδιά – αντικλείδια, ομφαλός κλειδαριάς θύρας, ζευγάρι γάντια χειρός, κλειδιά θωρακισμένης πόρτας,- μπιζουτιέρα, που περιείχε πλήθος κοσμημάτων και ρολογιών, γυναικείο ρολόι χειρός,- σάκος που περιείχε εξοπλισμό αναρρίχησης (ιμάντες, σχοινιά, κρίκους, γάντζων κτλ),- μαύρη θήκη που περιείχε δύο μηχανισμούς αντικλειδιών, διάφορες μεταλλικές λεπίδες που προσαρμόζονται στα ανωτέρω αντικλείδια και μικρό κατσαβίδι,- συσκευή κινητής τηλεφωνίας, το χρηματικό ποσό των -2.370- ευρώ,- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ως μέσο προσέγγισης και διαφυγής και- μεταλλικό κυτίο, συσκευασίας ποτού, το οποίο περιείχε νάιλον σακούλα με επανατατικό ελατήριο και πλαστική βάση γεμιστήρα, -2 φυσίγγια κρότου και γεμιστήρα, -2- πιστόλια κρότου και γεμιστήρα και -3- φορητοί πομποδέκτες με τοποθετημένη μπαταρία και κεραία.Εντός της τσάντας της 39χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:- ράβδος χρυσού, συνολικού βάρους 220,7 γραμμαρίων,- ράβδος χρυσού συνολικού βάρους 517 γραμμαρίων και- διάφορα χρυσά νομίσματα και κοσμήματα.Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της οργάνωσης ανέρχεται τουλάχιστον στο χρηματικό ποσό των 26.500 ευρώΤα κατασχεθέντα χρηματικά ποσά θα αποσταλούν αρμοδίως, ενώ τα κατασχεθέντα πειστήρια θα ερευνηθούν ως προς το αξιόποινο της προέλευσής τους.