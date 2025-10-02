Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο των Αρχών – Ψάχνουν τον αναβάτη της μηχανής που σκότωσε τον 44χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρέντη Δυστύχημα Πατίνι Εγκατάλειψη

Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο των Αρχών – Ψάχνουν τον αναβάτη της μηχανής που σκότωσε τον 44χρονο

Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης, όταν μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι – Νεκρός 44χρονος από το Μπαγκλαντές – Τι δείχνει το βίντεο

Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο των Αρχών – Ψάχνουν τον αναβάτη της μηχανής που σκότωσε τον 44χρονο
Κώστας Στάμου
22 ΣΧΟΛΙΑ
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντη όπου ένας 44χρονος, ο οποίος οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από μια μηχανή με τον αναβάτη να εγκαταλείπει το σημείο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί όταν ο αναβάτης της μηχανής, κινούμενος επί της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Ρέντη, συγκρούστηκε με το πατίνι, κοντά στη συμβολή με την οδό Αγίας Άννης, με αποτέλεσμα ο 44χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, να πέσει στη μεσαία λωρίδα και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Το protothema.gr παρουσιάζει ένα βίντεο-ντοκουμέντο ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη μοιραία σύγκρουση, στο οποίο διακρίνεται μια μαύρη μηχανή να σταματά στην αριστερή λωρίδα.

Ο αναβάτης της, ο οποίος φορά ένα κόκκινο μπουφάν, κατεβαίνει, κάνει μια κλήση με το κινητό του τηλέφωνο κοιτώντας προς το σημείο του δυστυχήματος, και κινείται προς τον 44χρονο που βρίσκεται πεσμένος στο οδόστρωμα.

Δεν απομακρύνεται, όμως, από το σημείο, επιστρέφει στη μηχανή του και για περίπου 2 λεπτά παραμένει κοντά στο θύμα.

Την ίδια ώρα, στη δεξιά λωρίδα σταματά και μια δεύτερη μηχανή της οποίας ο αναβάτης φαίνεται να μιλά στο κινητό του. Στα επόμενα λεπτά ο πρώτος αναβάτης ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισού ενώ ο δεύτερος παραμένει στο σημείο μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο.

Bίντεο-ντοκουμέντο από το τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη

Κλείσιμο

Τι ψάχνουν οι Αρχές


Το ρολόι γράφει 6:14 και ακριβώς την ίδια ώρα έχει γίνει η κλήση προς το ΕΚΑΒ για τον 44χρονο τραυματία.

Το βίντεο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αστυνομικών της Τροχαίας που προσπαθούν να εξακριβώσουν αν οι δύο αναβάτες έχουν σταματήσει για να βοηθήσουν τον οδηγό του πατινιού ή αν ένας από τους δύο είναι αυτός που προκάλεσε το δυστύχημα.

Στα πλάνα, ωστόσο, ο δεύτερος αναβάτης φαίνεται να παραμένει στην Πέτρου Ράλλη από την ώρα του δυστυχήματος μέχρι τη στιγμή που φθάνει το ασθενοφόρο χωρίς διάθεση να εγκαταλείψει το σημείο.

Κώστας Στάμου
22 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης