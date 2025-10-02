Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο των Αρχών – Ψάχνουν τον αναβάτη της μηχανής που σκότωσε τον 44χρονο
Ρέντη: Βίντεο ντοκουμέντο στο μικροσκόπιο των Αρχών – Ψάχνουν τον αναβάτη της μηχανής που σκότωσε τον 44χρονο
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή της Πέτρου Ράλλη με την Αγίας Άννης, όταν μηχανή συγκρούστηκε με πατίνι – Νεκρός 44χρονος από το Μπαγκλαντές – Τι δείχνει το βίντεο
Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα στην περιοχή του Ρέντη όπου ένας 44χρονος, ο οποίος οδηγούσε ένα ηλεκτρικό πατίνι, έχασε τη ζωή του καθώς παρασύρθηκε από μια μηχανή με τον αναβάτη να εγκαταλείπει το σημείο.
Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6:30 το πρωί όταν ο αναβάτης της μηχανής, κινούμενος επί της Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Ρέντη, συγκρούστηκε με το πατίνι, κοντά στη συμβολή με την οδό Αγίας Άννης, με αποτέλεσμα ο 44χρονος, με καταγωγή από το Μπαγκλαντές, να πέσει στη μεσαία λωρίδα και να τραυματιστεί θανάσιμα.
Το protothema.gr παρουσιάζει ένα βίντεο-ντοκουμέντο ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά τη μοιραία σύγκρουση, στο οποίο διακρίνεται μια μαύρη μηχανή να σταματά στην αριστερή λωρίδα.
Ο αναβάτης της, ο οποίος φορά ένα κόκκινο μπουφάν, κατεβαίνει, κάνει μια κλήση με το κινητό του τηλέφωνο κοιτώντας προς το σημείο του δυστυχήματος, και κινείται προς τον 44χρονο που βρίσκεται πεσμένος στο οδόστρωμα.
Δεν απομακρύνεται, όμως, από το σημείο, επιστρέφει στη μηχανή του και για περίπου 2 λεπτά παραμένει κοντά στο θύμα.
Την ίδια ώρα, στη δεξιά λωρίδα σταματά και μια δεύτερη μηχανή της οποίας ο αναβάτης φαίνεται να μιλά στο κινητό του. Στα επόμενα λεπτά ο πρώτος αναβάτης ανεβαίνει στη μηχανή και φεύγει με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισού ενώ ο δεύτερος παραμένει στο σημείο μέχρι να φθάσει το ασθενοφόρο.
Το ρολόι γράφει 6:14 και ακριβώς την ίδια ώρα έχει γίνει η κλήση προς το ΕΚΑΒ για τον 44χρονο τραυματία.
Το βίντεο έχει μπει στο «μικροσκόπιο» των Αστυνομικών της Τροχαίας που προσπαθούν να εξακριβώσουν αν οι δύο αναβάτες έχουν σταματήσει για να βοηθήσουν τον οδηγό του πατινιού ή αν ένας από τους δύο είναι αυτός που προκάλεσε το δυστύχημα.
Στα πλάνα, ωστόσο, ο δεύτερος αναβάτης φαίνεται να παραμένει στην Πέτρου Ράλλη από την ώρα του δυστυχήματος μέχρι τη στιγμή που φθάνει το ασθενοφόρο χωρίς διάθεση να εγκαταλείψει το σημείο.
Τι ψάχνουν οι Αρχές
