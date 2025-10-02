Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.
Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας
Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας
Τη σορό εντόπισε και ανέσυρε ιδιώτης δύτης
Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση Ι.Χ. οχήματος στη θάλασσα.
Τη σορό εντόπισε και ανέσυρε ιδιώτης δύτης, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.
Δείτε φωτογραφίες:
