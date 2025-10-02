Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας

Τη σορό εντόπισε και ανέσυρε ιδιώτης δύτης

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας
Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας, έπειτα από πτώση Ι.Χ. οχήματος στη θάλασσα.

Τη σορό εντόπισε και ανέσυρε ιδιώτης δύτης, ενώ στη συνέχεια παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

Δείτε φωτογραφίες:

Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας
Νεκρός άνδρας ανασύρθηκε από το λιμάνι Πόρου Κεφαλληνίας


Ειδήσεις σήμερα:

Οι Ισραηλινοί αναχαίτισαν 19 σκάφη του στολίσκου προς τη Γάζα: Ανάμεσά τους και το ελληνικό «Οξυγόνο» - Συνεχίζουν τα υπόλοιπα

Νεκρός 44χρονος σε τροχαίο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη - Συγκρούστηκε με μηχανή που τον εγκατέλειψε

Τι δείχνει η εφαρμογή TaxCalc - Νέα δεδομένα για τους ελεύθερους επαγγελματίες

Thema Insights

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Η εταιρεία που ανοίγει τον δρόμο της βιωσιμότητας με 24 σημαντικές διακρίσεις

Χάρη στη μακροχρόνια δέσμευσή της για βιωσιμότητα, η METRO αναγνωρίζεται ως πρωτοπόρος στον κλάδο του λιανεμπορίου, αποσπώντας το κορυφαίο βραβείο «Energy Efficient Company of the Year» μαζί με 23 ακόμη βραβεία.

Φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε μόλις 10 λεπτά

Ο πλέον τεχνολογικά προηγμένος ταχυφορτιστής στην Ελλάδα με συνολική ισχύ 480kW, προσφέρει ταυτόχρονη φόρτιση σε τρία διαφορετικά οχήματα, και διαθέτει δυναμική κατανομή ισχύος που προσαρμόζεται έξυπνα στις ανάγκες κάθε οχήματος.

Πώς το Πανεπιστήμιο Keele αλλάζει τα δεδομένα στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης