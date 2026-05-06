Οδηγούσαν ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος και με επικίνδυνους ελιγμούς στη Λ. Βουλιαγμένης, δείτε βίντεο
Οδηγούσαν ηλεκτρικό πατίνι χωρίς κράνος και με επικίνδυνους ελιγμούς στη Λ. Βουλιαγμένης, δείτε βίντεο
Αυξημένοι έλεγχοι και παραβάσεις με ηλεκτρικά πατίνια στην Αττική - 23χρονος έτρεχε με 72 χλμ. με πατίνι στη Συγγρού και συνελήφθη
Βίντεο που καταγράφει δύο αναβάτες ηλεκτρικού πατινιού να κινούνται χωρίς κράνος και να πραγματοποιούν επικίνδυνους ελιγμούς στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, το απόγευμα της Τετάρτης 6 Μαΐου, φέρνει στο φως το protothema.gr.
Στο οπτικό υλικό, οι δύο νεαροί εμφανίζονται περίπου στις 17:00 το απόγευμα να διασχίζουν τμήμα της λεωφόρου ανάμεσα σε αυτοκίνητα, αναπτύσσοντας ταχύτητα και χωρίς κανένα προστατευτικό εξοπλισμό. Η εικόνα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) στο οδικό δίκτυο.
Την ίδια ώρα, η Τροχαία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ε.Π.Η.Ο., στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ενδεικτικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 397 έλεγχοι σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών Ε.Π.Η.Ο.
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ίδιων επιχειρήσεων, εντοπίστηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, 23χρονος αλλοδαπός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, ο οδηγός καταγράφηκε να αναπτύσσει ταχύτητα 72 χλμ/ώρα, σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 25 χλμ/ώρα, έχοντας προηγουμένως παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματός του.
Στο οπτικό υλικό, οι δύο νεαροί εμφανίζονται περίπου στις 17:00 το απόγευμα να διασχίζουν τμήμα της λεωφόρου ανάμεσα σε αυτοκίνητα, αναπτύσσοντας ταχύτητα και χωρίς κανένα προστατευτικό εξοπλισμό. Η εικόνα αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τους κινδύνους που εγκυμονεί η ανεξέλεγκτη χρήση Ελαφριών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) στο οδικό δίκτυο.
Δείτε το βίντεο από την Λεωφόρο Βουλιαγμένης
Την ίδια ώρα, η Τροχαία έχει εντατικοποιήσει τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών και άλλων Ε.Π.Η.Ο., στο πλαίσιο της αυστηρότερης εφαρμογής του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
Ενδεικτικά, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 4ης Μαΐου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 397 έλεγχοι σε βασικές οδικές αρτηρίες της Αττικής. Από αυτούς, βεβαιώθηκαν 158 παραβάσεις για μη χρήση κράνους από οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών και λοιπών Ε.Π.Η.Ο.
Δείτε βίντεο από τους ελέγχους της Τροχαίας
Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των ίδιων επιχειρήσεων, εντοπίστηκε το απόγευμα της 5ης Μαΐου 2026 στην Καλλιθέα, επί της Λεωφόρου Συγγρού, 23χρονος αλλοδαπός οδηγός ηλεκτρικού πατινιού να κινείται με υπερβολική ταχύτητα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, ο οδηγός καταγράφηκε να αναπτύσσει ταχύτητα 72 χλμ/ώρα, σχεδόν τριπλάσια του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου των 25 χλμ/ώρα, έχοντας προηγουμένως παραβιάσει τον περιοριστή ταχύτητας του οχήματός του.
Ο 23χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα