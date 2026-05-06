Ο Φειδίας Παναγιώτου απέδωσε στον Αϊνστάιν μια φράση που δεν είπε ποτέ, δείτε βίντεο
Με μια εσφαλμένη απόδοση ξεκίνησε σήμερα ο Φειδίας Παναγιώτου την προεκλογική καμπάνια του ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου»
Σήμερα στην επίσημη κατάθεση των υποψηφιοτήτων για τις βουλευτικές εκλογές της 24ης Μαΐου στην Κύπρο, ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου επέλεξε να επιστρατεύσει τον Άλμπερτ Αϊνστάιν για να ενισχύσει το πολιτικό του μήνυμα. Μόνο που η γνωστή φράση περί «ορισμού της ηλιθιότητας» ή της «παράνοιας», δηλαδή ότι είναι να κάνεις το ίδιο πράγμα ξανά και ξανά περιμένοντας διαφορετικό αποτέλεσμα, δεν αποδίδεται τεκμηριωμένα στον Αϊνστάιν.
Η φράση κυκλοφορεί εδώ και χρόνια στο διαδίκτυο, σε ομιλίες, αφίσες, κούπες, προεκλογικά συνθήματα και λοιπά προϊόντα μαζικής σοφίας, δηλαδή στο φυσικό περιβάλλον κάθε αποφθέγματος που κανείς δεν μπήκε στον κόπο να ελέγξει. Ωστόσο, δεν υπάρχει αξιόπιστη πηγή που να δείχνει ότι την είπε ή την έγραψε ο Αϊνστάιν. Το Quote Investigator, που ειδικεύεται στην προέλευση γνωστών ρήσεων, εντοπίζει πρώιμες εμφανίσεις της φράσης δεκαετίες μετά τον θάνατο του Αϊνστάιν, ενώ το History αναφέρει ότι το έργο The Ultimate Quotable Einstein την καταγράφει ως εσφαλμένη απόδοση.
Η συγκεκριμένη διατύπωση έχει αποδοθεί κατά καιρούς όχι μόνο στον Αϊνστάιν, αλλά και στον Βενιαμίν Φραγκλίνο και στον Μαρκ Τουέιν. Το MLA Style Center σημειώνει επίσης ότι η απόδοση στον Αϊνστάιν είναι λανθασμένη και ότι η φράση φαίνεται να εμφανίζεται γύρω στο 1980 σε υλικό των Narcotics Anonymous.
Ο Φειδίας Παναγιώτου κατέθεσε σήμερα την υποψηφιότητά του στη Λευκωσία ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου της «Άμεσης Δημοκρατίας Κύπρου», του κόμματος που ίδρυσε και του οποίου ηγείται. Σε περίπτωση εκλογής του είπε πως δεν έχει αποφασίσει αν θα παραμείνει στην Ευρωβουλή ή θα επιλέξει την έδρα στην Κύπρο. Αυτό κατά τον ίδιο θα εξαρτηθεί από τα ποσοστά που θα λάβει το κόμμα του. Ο Φειδίας Παναγιώτου δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η "Άμεση Δημοκρατία" να κατακτήσει την πρώτη θέση ανατρέποντας τις δημοσκοπήσεις που την φέρουν στην 4η ή 5η θέση με ποσοστά που μπορεί να αγγίξουν και το 10%.
Δείτε βίντεο
