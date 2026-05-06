Δύο πεζοπόροι τραυματίστηκαν από επίθεση αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone στις ΗΠΑ
ΕΛΛΑΔΑ
Yellowstone Αρκούδα

Δύο πεζοπόροι τραυματίστηκαν από επίθεση αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone στις ΗΠΑ

Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοφιλές μονοπάτι του εθνικού πάρκου, οδηγώντας σε προσωρινές απαγορεύσεις πρόσβασης και έρευνα από τις αρχές

Δύο πεζοπόροι τραυματίστηκαν από επίθεση αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone στις ΗΠΑ
Δύο πεζοπόροι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας μετά από επίθεση αρκούδας σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας κοντά στο Old Faithful, στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών του πάρκου.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος του Mystic Falls Trail και, όπως τονίζεται από τις αρχές, χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένο συμβάν. Οι τραυματίες δέχθηκαν επίθεση από μία ή περισσότερες αρκούδες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί το είδος τους.

Μετά το συμβάν, σε μεγάλη περιοχή κοντά στο Midway Geyser Basin απαγορεύτηκε η πρόσβαση προσωρινά στους περιπατητές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Η απαγορευμένη ζώνη περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε μονοπάτια πεζοπορίας, καθώς και αρκετούς κατασκηνωτικούς χώρους σε δασική έκταση.

Ο εκπρόσωπος του πάρκου, Ashton Hooker, δήλωσε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι δύο πεζοπόροι κινούνταν μαζί τη στιγμή της επίθεσης.

Θυμίζουμε ότι στο Yellowstone ζουν τόσο γκρίζες όσο και μαύρες αρκούδες, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η διάκρισή τους στο φυσικό περιβάλλον δεν είναι πάντα εύκολη.

Οι γκρίζες αρκούδες θεωρούνται γενικά μεγαλύτερες και δυνητικά πιο επιθετικές, φτάνοντας έως και το διπλάσιο μέγεθος από τις μαύρες αρκούδες, οι οποίες συνήθως έχουν πιο σκούρο χρώμα.

Παρά την παρουσία μεγάλων πληθυσμών άγριας πανίδας και την υψηλή επισκεψιμότητα που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως, οι επιθέσεις αρκούδας στο πάρκο παραμένουν σπάνιες, σύμφωνα με τις αρχές.

Thema Insights

Στα μακαρόνια, η αργή ξήρανση κάνει τη διαφορά!

Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος

Λιγότερος κόπος, περισσότερη απόδοση στη νέα εποχή καθαριότητας του σπιτιού

Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη  μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης