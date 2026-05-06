Δύο πεζοπόροι τραυματίστηκαν από επίθεση αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone στις ΗΠΑ
Το περιστατικό σημειώθηκε σε δημοφιλές μονοπάτι του εθνικού πάρκου, οδηγώντας σε προσωρινές απαγορεύσεις πρόσβασης και έρευνα από τις αρχές
Δύο πεζοπόροι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Δευτέρας μετά από επίθεση αρκούδας σε δημοφιλές μονοπάτι πεζοπορίας κοντά στο Old Faithful, στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών του πάρκου.
Το περιστατικό σημειώθηκε κατά μήκος του Mystic Falls Trail και, όπως τονίζεται από τις αρχές, χαρακτηρίζεται ως μεμονωμένο συμβάν. Οι τραυματίες δέχθηκαν επίθεση από μία ή περισσότερες αρκούδες, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αποσαφηνιστεί το είδος τους.
Μετά το συμβάν, σε μεγάλη περιοχή κοντά στο Midway Geyser Basin απαγορεύτηκε η πρόσβαση προσωρινά στους περιπατητές, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα των αρχών. Η απαγορευμένη ζώνη περιλαμβάνει τουλάχιστον πέντε μονοπάτια πεζοπορίας, καθώς και αρκετούς κατασκηνωτικούς χώρους σε δασική έκταση.
Ο εκπρόσωπος του πάρκου, Ashton Hooker, δήλωσε ότι δεν έχουν δοθεί ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση των τραυματιών, ούτε έχει διευκρινιστεί εάν οι δύο πεζοπόροι κινούνταν μαζί τη στιγμή της επίθεσης.
Θυμίζουμε ότι στο Yellowstone ζουν τόσο γκρίζες όσο και μαύρες αρκούδες, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η διάκρισή τους στο φυσικό περιβάλλον δεν είναι πάντα εύκολη.
Οι γκρίζες αρκούδες θεωρούνται γενικά μεγαλύτερες και δυνητικά πιο επιθετικές, φτάνοντας έως και το διπλάσιο μέγεθος από τις μαύρες αρκούδες, οι οποίες συνήθως έχουν πιο σκούρο χρώμα.
Παρά την παρουσία μεγάλων πληθυσμών άγριας πανίδας και την υψηλή επισκεψιμότητα που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως, οι επιθέσεις αρκούδας στο πάρκο παραμένουν σπάνιες, σύμφωνα με τις αρχές.
