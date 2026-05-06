Διευκρινίσεις από το ΣτΕ και τον επίτροπο Επικρατείας των Διοικητικών Δικαστηρίων για την προαγωγή του Εφέτη παρά την πειθαρχική έρευνα εναντίον του

Τόσο το Συμβούλιο της Επικρατείας με ανακοίνωσή του όσο και ομε, παρέχουν Εφέτη των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών, ο οποίος ως προεδρεύων κατά την διάρκεια διασκέψεων σε σύνθεση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, έκανε γαϊτανάκι αλλαγών σε υπόθεση η οποία είχε οικονομικό αντικείμενο που αγγίζει τα εκατό εκατομμύρια ευρώ. Τοδια του εκπροσώπου Τύπου, παρέδρου Νικολάου Σεκέρογλου, σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για το αυτονόητο, δηλαδή ότι η προαγωγή του Εφέτη Α.Τ. σε πρόεδρο Εφετών έγινε με απόφαση του 15μελους Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΣτΕ) κατά πλειοψηφία τον περασμένο Δεκέμβριο,Και αυτό ανεξάρτητα από το γεγονός ότι χθες δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπουργική απόφαση της προαγωγής του Εφέτη, δύο μέρες δηλαδή, αφότου το ΘΕΜΑ είχε δημοσιοποίηση το γαϊτανάκι των αλλαγών στις συνθέσεις του Εφετείου και παρά το γεγονός, όπως αναφέρει εξάλλου η ανακοίνωσή του ΣτΕ, ότι τον περασμένο Φεβρουάριο (2026) είχαν περιέλθει σε γνώση του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου τα γεγονότα των αλλαγών στην σύνθεση του Εφετείου., ο επίτροπος Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων Ιωάννης Συμεωνίδης στην επιστολή του προς το ΘΕΜΑ, αφού επαναλαμβάνει ότι η απόφαση προαγωγής του Εφέτη ελήφθη κατά πλειοψηφία από το 15μελες ΑΔΣ, υπογραμμίζει ότι η προαγωγή έγινε «μετά από θετική πρόταση της Συμβούλου Επικρατείας που είχε οριστεί ως εισηγήτρια στο περί προαγωγής του ερώτημα».Έτσι, ο κ. Συμεωνίδης επιρρίπτει το βάρος της προαγωγής του συναδέλφου του Εφέτηκαι προσθέτει ότι υπήρχαν πρόσφατες θετικές εκθέσεις αξιολόγησής του προαχθέντα.Υπενθυμίζεται ότι στην απόφαση του 15μελους ΑΔΣ υπήρξαν 6 μειοψηφίες, μεταξύ αυτών και του προέδρου του ΣτΕ Μιχάλη Πικραμένου, ενώ στην πλειοψηφία ήταν ο κ. Συμεωνίδης.Ωστόσο, ούτε στην ανακοίνωση του ΣτΕ, αλλά ούτε στην επιστολή του κ. Συμενίδη, αναφέρεται ότι ο επίμαχος Εφέτης που προήχθη σε πρόεδρο Εφετών, είχε το πειθαρχικό παρελθόν της επίπληξης, το οποίο υπέπεσε σε παραγραφή.«Σχετικά με την υπόθεση του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων για τον οποίο διενεργείται πειθαρχική έρευνα από το Συμβούλιο της Επικρατείας θα πρέπει να αναφερθούν τα εξής:Σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 του Συντάγματος οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών ενεργούνται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από απόφαση του αρμόδιου Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου.Με την 31/2025 απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου Διοικητικής Δικαιοσύνης ο εν λόγω δικαστικός λειτουργός προήχθη, κατά πλειοψηφία, στον βαθμό του Προέδρου Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων. Η προαγωγή αυτή έγινε αναδρομικά από 1.7.2024, διότι από την ημερομηνία αυτή είχε κενωθεί η θέση Προέδρου Εφετών, την οποία τελικώς κατέλαβε.Η 31/2025 απόφαση ελήφθη στις 3.12.2025 και, εν συνεχεία, εστάλη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης στις 30.12.2025 για να επισπεύσει την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, δηλαδή πολύ πριν να υπάρξει οποιαδήποτε αναφορά ή πληροφορία σχετικά με τα γεγονότα για τα οποία διενεργείται τώρα η σχετική πειθαρχική έρευνα και τα οποία περιήλθαν σε γνώση των αρμοδίων οργάνων μεταγενέστερα, τον Φεβρουάριο του 2026. Συνεπώς, ήταν αδύνατο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης να λάβει υπόψη του τα γεγονότα αυτά και να μην προαγάγει τον εν λόγω δικαστικό λειτουργό ή να αναβάλει την προαγωγή του.Σημειώνεται, τέλος, ότι αμέσως μόλις υποβλήθηκαν οι σχετικές καταγγελίες και αναφορές ξεκίνησε με πρωτοβουλία των αρμοδίων οργάνων του Συμβουλίου της Επικρατείας η διενέργεια πλήρους πειθαρχικής έρευνας, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα».



Γενικός Επίτροπος

«Προς το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑΑγαπητέ κ. ΤσιμπούκηΣε απάντηση στο δημοσίευμα του «ΠΡΩΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ» της 6ης.5.2026, θα ήθελα να σας καταστήσω γνωστό ότι η απόφαση περί προαγωγής του Εφέτη, στον οποίο αναφέρεται το δημοσίευμά σας, απόφαση που δημοσιεύθηκε εχθές στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (5.5.2026), είχε ληφθεί από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το οποίο συνήλθε σε 15μελή σύνθεση, στις 3 Δεκεμβρίου 2025.Η απόφαση έκρινε κατά πλειοψηφία (με 9 ψήφους) προακτέο τον κρινόμενο, πριν αναδειχθούν τα τελευταία γεγονότα, με βάση τα υφιστάμενα τότε υπηρεσιακά στοιχεία και, ειδικότερα, με βάση πρόσφατες θετικές εκθέσεις αξιολόγησής του, τη θέση στο αρχείο υπόθεσής του με πόρισμα που συντάχθηκε κατόπιν ενδελεχούς έρευνας δικογραφιών που είχε χειριστεί ως εισηγητής και μετά από θετική πρόταση της Συμβούλου Επικρατείας που είχε οριστεί ως εισηγήτρια στο περί προαγωγής του ερώτημα.Περαιτέρω, όπως ήδη έχουμε αναφέρει με αφορμή προηγούμενο δημοσίευμά σας για το ίδιο ζήτημα, από την πρώτη στιγμή απευθυνθήκαμε άμεσα στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα του Συμβουλίου της Επικρατείας και ζητήσαμε το ταχύτερο την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ώστε να μη διασύρεται συλλήβδην το σώμα των διοικητικών δικαστών.Ο Γενικός Επίτροπος