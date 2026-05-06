Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην έκθεση «EROS», βίντεο
Η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα έδωσε το «παρών» στην 8η φιλανθρωπική δημοπρασία συλλεκτικών έργων τέχνης με τίτλο «EROS», όπου την υποδέχθηκε η Μαρίνα Βερνίκου
Το παρών στην φιλανθρωπική εκδήλωση της Creaid που διοργάνωσε την 8η φιλανθρωπική δημοπρασία συλλεκτικών έργων τέχνης με τίτλο «EROS» έδωσε μεταξύ άλλων η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Σε βίντεο από την ξεχωριστή βραδιά, φαίνεται η Αμερικανίδα πρέσβειρα την ώρα που έχει φτάσει στον Θόλο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, να συνομιλεί εγκάρδια με την πρόεδρο της Creaid, Μαρίνα Βερνίκου, φορώντας ένα κομψό και απέριττο ταυτόχρονα μαύρο φόρεμα.
Μάλιστα, η κα Γκιλφόιλ φαίνεται ιδιαίτερα εντυπωσιασμένη από τον χώρο, καθώς κοιτά προσεκτικά γύρω της, ενώ οι δύο γυναίκες συνομιλούν. Μάλιστα, σε κάποια στιγμή, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ φαίνεται να κάνει τον σταυρό της. Σημειώνεται ότι μαζί της ήταν και ο στυλίστας της, Φάνσι Τζέιμς.
Δείτε βίντεο από το τετ-α-τετ Γκιλφόιλ - Βερνίκου
Η έκθεση περιλαμβάνει μια ευρεία συλλογή από 120 μοναδικά και συλλεκτικά έργα τέχνης και κοσμήματα, τα οποία έχουν προσφερθεί στη Creaid από καταξιωμένους καλλιτέχνες και designers από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η φετινή θεματική, «EROS», προσεγγίζει την έννοια της αγάπης και του έρωτα μέσα από σύγχρονες εικαστικές πρακτικές, αναδεικνύοντας την πολυδιάστατη φύση της ως δύναμη σύνδεσης, έκφρασης και δημιουργίας.
Η ηλεκτρονική δημοπρασία των έργων θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 10 Μαΐου 2026, μέσω της ιστοσελίδας της Creaid (www.creaid.com). Τα έσοδα από τη δημοπρασία θα διατεθούν για την αγορά σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για το νοσοκομείο Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού», ενισχύοντας ουσιαστικά τις δυνατότητες έγκαιρης διάγνωσης και θεραπευτικής αντιμετώπισης παιδιατρικών ασθενειών.
Η έκθεση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό καλλιτεχνικό και κοινωνικό γεγονός, φέρνοντας στο προσκήνιο τη σύγχρονη ελληνική και διεθνή καλλιτεχνική δημιουργία. Παράλληλα, λειτουργεί ως σημείο συνάντησης για γκαλερί, πολιτιστικούς οργανισμούς, επιμελητές, συλλέκτες και φιλότεχνο κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Μέσα από τη δράση της, η Creaid συνεχίζει να ενώνει την τέχνη με την προσφορά, επιβεβαιώνοντας ότι η δημιουργία μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο κοινωνικής αλλαγής. Η Creaid, με πρόεδρο τη Μαρίνα Βερνίκου, είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με ανθρωπιστική αποστολή, η οποία υλοποιείται μέσα από δημιουργικές και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Με βασική αρχή το «Δημιουργώ για να Βοηθώ», ενώνει την τέχνη με την προσφορά, με κύριο στόχο τη στήριξη του nοσοκομείου Παίδων «Παναγιώτη & Αγλαΐας Κυριακού» μέσω της αγοράς σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση σοβαρών παιδιατρικών νοσημάτων.
