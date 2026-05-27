Θεμιστοκλέους: Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ
Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, στο 7ο Συνέδριο του ygeiamou.gr «από το 2019, όταν και ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία έως σήμερα, το 2026, έχει προσληφθεί ικανός αριθμός ιατρικού και υγειονομικού προσωπικού εν γένει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Συγκεκριμένα, έως σήμερα αυξήσαμε κατά 10% τους γιατρούς, 14,7% τους νοσηλευτές στο ΕΣΥ, και κατά 11% το λοιπό προσωπικό».
«Η αύξηση αυτή είναι αρκετά σημαντική και να διευκρινίσουμε ότι η διαφορά είναι πως το ΕΣΥ έχει ενισχυθεί κυρίως με επικουρικό προσωπικό. Ο κυριότερος λόγος γι’ αυτό, είναι οι πολύ μεγάλες καθυστερήσεις του ΑΣΕΠ. Ωστόσο, όσοι έχουν προσληφθεί ως επικουρικό προσωπικό, όλες οι συμβάσεις συνεχίζουν, ανανεώνονται, δεν έχει φύγει κανείς. Και είναι η δέσμευση δική μας, ότι όλες αυτές οι συμβάσεις θα μεταπίπτουν σε μόνιμο προσωπικό. Επαρκεί αυτό; Όχι. Είναι όμως σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ».
Την ίδια ώρα, ένα εντυπωσιακό στοιχείο ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας, σχετικά με τη στελέχωση των μονάδων δημόσιας υγείας σε δυσπρόσιτες περιοχές της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, όπως είπε ο κ. Θεμιστοκλέους, «η Σαντορίνη έχει κάνει προκήρυξη με 9.000 ευρώ μικτά. Για ειδικότητα καρδιολόγου και αναισθησιολόγου. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποιος ενδιαφερόμενος, η προκήρυξη παραμένει ανοιχτή».
Γενικότερα, ο κ. Θεμιστοκλέους εξήγησε ότι «στα νησιά, από τις 300 θέσεις που επανειλημμένα από το 2010 έβγαιναν άγονες, δηλαδή δεν είχαμε κανένα υποψήφιο, τα κίνητρα τα οποία δόθηκαν, πέρα από τις δωρεές (η δωρεά είναι κάτι που τώρα αρχίζει και τώρα θα δοκιμαστεί, αναφέρομαι στη δωρεά του Ιδρύματος Χατζηιωάννου, του Σερ Στέλιου Χατζηιωάννου), είναι 1.500 ευρώ καθαρά επιπλέον του μισθού, αφορολόγητα. Εμείς έχουμε δώσει τα κίνητρα τα οποία είναι για συγκεκριμένες ειδικότητες, ανάλογα την περιοχή, και μπορεί να φτάσουν μέχρι τα 900 ευρώ το μήνα.
Ένας μισθός γιατρού του ΕΣΥ σε απομακρυσμένη περιοχή με ειδικότητα μπορεί να φτάνει τις 4.500 με 5.000 ευρώ, για να ξέρουμε λίγο για ποιου μεγέθους ποσά μιλάμε. Και η Σαντορίνη έχει κάνει προκήρυξη με 9.000 ευρώ μικτά».
Μια ιδιαιτερότητα της Ελλάδας, σε ό,τι αφορά στην απόλυτη ελευθερία επιλογής νοσοκομείου εκ μέρους των ασθενών, ανέδειξε ο υφυπουργός Υγείας, σαν κομβικό ζήτημα και πηγή δυσαρμονίας στη λειτουργία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ως εξής: «Το βασικότερο πρόβλημα με τα νοσοκομεία της επαρχίας είναι ότι ο ασθενής έχει απόλυτη ελευθερία κινήσεων να πάει όπου θέλει. Θέλει να πάει πχ σε έναν νευροχειρουργό στον Ευαγγελισμό; Μπορεί. Και την επόμενη ημέρα να βρει έναν νευροχειρουργό στο Γεννηματά κ.ο.κ. Κινείται τελείως ελεύθερα -το οποίο όμως και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του συστήματος. Είναι πολύ μεγάλο κοινωνικό κεκτημένο το οποίο διοικητικά δεν μπορεί να σταματήσει. Εμείς ανοίξαμε τη συζήτηση για τον Υγειονομικό Χάρτη της Ελλάδας, και θα ανοίξει αυτή η συζήτηση. Είμαστε έτοιμοι και χρειάζεται συναίνεση, γιατί θα υπάρξουν δυσκολίες. Διότι, πέρα από 10 περιοχές στη χώρα όπου τα κτήρια είναι κοντά, να το πούμε έτσι, δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα αλλάξει ριζικά ο Υγειονομικός Χάρτης. Δεν είναι δυνατόν να ξυπνήσουμε σε μια χώρα στην οποία υπάρχει κάποιος σχεδιασμός, για τον οποίον που απλώς δεν συμφωνούμε να εφαρμόσουμε».
Η πτυχή αυτή του προβλήματος, με τη στελέχωση των δημόσιων νοσοκομείων, συσχετίζεται, κατά τον κ. Θεμιστοκλέους, άπτεται και της, σχετικά ασυνήθιστης, έλλειψης γενικών γιατρών: «Αναφέρθηκε ότι δεν έχουμε γενικούς γιατρούς. Όμως, ο λόγος που δεν έχουμε γενικούς γιατρούς στη χώρα, είναι γιατί έχουμε φοβερά εύκολη πρόσβαση στους ειδικούς γιατρούς. Το θέμα αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στον δημόσιο διάλογο, γιατί κάθε φορά το πιάνουμε λίγο από την αρχή και λέμε ‘να γίνουμε Σουηδία’ κ.λπ. Στη Σουηδία, την Αγγλία, τη Γερμανία, τι λένε; ‘Μένει ο ασθενής στα Τρίκαλα; Θα πάει στο Κέντρο Υγείας Τρικάλων. Αν ο γιατρός στο κέντρο υγείας Τρικάλων δεν ανάψει το πράσινο φως (που δεν το ανάβει), ο ασθενής δεν μπορεί να πας στο νοσοκομείο. Αν, λοιπόν, είσαι στα Τρίκαλα, θα πας στο νοσοκομείο των Τρικάλων. Δεν μπορείς να πας ούτε στο Αττικό, ούτε στον Ευαγγελισμό. Ο αντίστοιχος υπουργός Υγείας της Σουηδίας, φερ’ ειπείν, δεν θα είχε ράντζα στο Αττικό. Γιατί δεν θα επέλεγε ο ασθενής πού θα πάει. Αν φέρναμε ένα Ευρωπαίο να λύσει το πρόβλημα των ράντζων του Αττικού, θα έλεγε ‘στο Αττικό θα πάει η περιοχή Χαϊδαρίου, μέχρι Λιόσια, άντε και λίγο Μενίδι’. Και θα έλυνε το πρόβλημα».
