Άγιος Στέφανος: 38χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό -
Άγιος Στέφανος: 38χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό -
Ο 38χρονος πυροβολήθηκε ενώ περπατούσε σήμερα τα ξημερώματα - Αστυνομικοί βρήκαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες από 9αρι
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ μετά από ενημέρωση για 38χρονο που πήγε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός σήμερα το πρωί με τραύμα από όπλο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας είχε τραυματιστεί στις 6:30 το πρωί στον Άγιο Στέφανο ενώ περπατούσε.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο που τους υπέδειξε ο 38χρονος βρήκαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες από 9αρι
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας είχε τραυματιστεί στις 6:30 το πρωί στον Άγιο Στέφανο ενώ περπατούσε.
Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο που τους υπέδειξε ο 38χρονος βρήκαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες από 9αρι
Ειδήσεις σήμερα:
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Πακέτο 1,75 δισ. για 4 εκατ. πολίτες, νέο πλαίσιο για μετανάστες και αλλαγές στη στρατιωτική θητεία σήμερα στο υπουργικό
Νικόλ Κίντμαν και Κιθ Έρμπαν χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου
Άγριο έγκλημα στις ΗΠΑ: 25χρονος σκότωσε και διαμέλισε την 37χρονη σύζυγό του επειδή «δεν είχε χάσει τα κιλά που πήρε στην εγκυμοσύνη»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα