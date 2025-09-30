Άγιος Στέφανος: 38χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό -
Άγιος Στέφανος: 38χρονος τραυματίστηκε από πυροβολισμό -

Ο 38χρονος πυροβολήθηκε ενώ περπατούσε σήμερα τα ξημερώματα - Αστυνομικοί βρήκαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες από 9αρι

Μαρίνος Αλειφέρης, Παναγιώτης Βλαχουτσάκος
Συναγερμός σήμανε στην ΕΛΑΣ μετά από ενημέρωση για 38χρονο που πήγε στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός σήμερα το πρωί με τραύμα από όπλο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο άνδρας είχε τραυματιστεί στις 6:30 το πρωί στον Άγιο Στέφανο ενώ περπατούσε.

Αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο που τους υπέδειξε ο 38χρονος βρήκαν και συνέλεξαν τρεις κάλυκες από 9αρι

