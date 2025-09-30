Συλλήψεις διακινητών μεταναστών μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία - Έπαιρνε 16.000 ευρώ το κεφάλι
Στη σύλληψη ενός 37χρονου Έλληνα και δύο αλλοδαπών (34χρονος Βούλγαρος και 24χρονος Αφγανός) που εμπλέκονται σε ισάριθμες μεταφορές παράνομων μεταναστών προχώρησαν αστυνομικοί από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας, στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκαν δικογραφίες για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης το απόγευμα της Δευτέρας στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης (στο ύψος της Σίνδου), έπειτα από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος με συνοδηγό τον 24χρονο, εντόπισαν τέσσερις αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

Λίγες ώρες αργότερα, το βράδυ της Δευτέρας, στην Εγνατία Οδό εντόπισαν, εμφανώς έμφορτο, αυτοκίνητο να κινείται μετά τα Κερδύλια με οδηγό τον 34χρονο, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να απομακρυνθεί, το όχημα όμως ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος εντοπίσθηκαν τρεις αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, εκ των οποίων οι δύο εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες κατέβαλαν για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ έκαστος. Κατασχέθηκαν συνολικά δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο αυτοκίνητα. Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

