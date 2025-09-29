Κληρονομιά Τράγκα: Έρχεται η ώρα της απόφασης για Καρρά - Φραντσεσκόν
Κληρονομιά Τράγκα: Έρχεται η ώρα της απόφασης για Καρρά - Φραντσεσκόν
Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η έφεση της χήρας και του Ελβετού κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία παύθηκε από συνεκτελεστής
Τον ερχόμενο Δεκέμβριο συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του εκδότη - δημοσιογράφου Γιώργου Τράγκα, που η περιουσία του άνοιξε τον ασκό του Αιόλου για τους κληρονόμους του.
Το τελευταίο κεφάλαιο - μέχρι το επόμενο - παίχτηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου συζητήθηκαν οι εφέσεις της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά και του Ελβετού δικηγόρου Ιβό Οττάβιο Φραντσεσκόν.
Και οι δύο στρέφονται κατά του Γιάννη Τράγκα και της πρωτόδικης απόφασης, που δικαίωσε την επιμονή του υιού Τράγκα να διεκδικήσει το μερίδιο που του αναλογεί, παρά τα συνεχή κωλύματα της Μαρίας Καρά ακόμη και μετά τα αποκαλυπτήρια της διαθήκης.
Δείτε εδώ τις προτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου
Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ο Ιβό Φρανσεσκόν παύθηκε από τα καθήκοντα του συνεκτελεστή της διαθήκης, ως επίορκος, αφού ο Γιάννης Τράγκας κατάφερε να πείσει το δικαστήριο για τις συνεχείς ατασθαλίες του Ελβετού με την κληρονομιαία περιουσία που άφησε ο πατέρας του.
Όπως έγινε γνωστό ο Ελβετός δικηγόρος πραγματοποιούσε αυθαίρετες πληρωμές χωρίς την άδεια του δεύτερου συνεκτελεστή της διαθήκης - τον Έλληνα συμβολαιογράφο Στέφανο Βασιλάκη - οι οποίες άγγιξαν τις 400.000 ευρώ -κατ’ εντολή της Μαρίας Καρρά.
Επίσης, το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων αφού ο Φρανσεσκόν εκτός από συνεκτελεστής της διαθήκης, ήταν και μέλος μαζί με την Μαρία Καρρά στο Δ.Σ της Family Line LTD, της εταιρίας η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το 70% της κληρονομιαίας περιουσίας.
Όπως κατάφερε να αποδείξει η πλευρά του Γιάννη Τράγκα και του δικηγόρου του Νίκου Αγαπηνού, οι πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ελβετός δικηγόρος, είναι με χρήματα από την κληρονομιαία περιουσία.
Μια περιουσία η οποία έγινε μήλον της έριδος ανάμεσα στην χήρα του εκλιπόντος και το γιό του, ο οποίος ζήτησε να αποδοθεί στο Δημόσιο ό,τι του αναλογεί από το συνολικό ποσό, αφού γίνει η απογραφή και η τελική εκτίμησή της.
Στην διαδικασία εκδίκασης της έφεσης την περασμένη Παρασκευή παρενέβη προσθέτως υπέρ του Γιάννη Τράγκα το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ζήτησε με τις έγγραφες προτάσεις του την απόρριψη όλων των λόγων εφέσεως και την παύση του Ελβετού συνεκτελεστή για την κακοδιαχείριση της κλρονομιαίας περιουσίας (δείτε το έγγραφο ΕΔΩ).
Όπως επισημαίνεται, σε αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του θανόντος από πρόστιμα και φόρους εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2016-2020 ανέρχονται πλέον σε 10.510.958,90 ευρώ.
Παράλληλα ο Έλληνας συμβολαιογράφος συνεκτελεστής της διαθήκης κ. Στέφανος Βασιλάκης παρενέβη και αυτός προσθέτως υπέρ του Γιάννη Τράγκα ζητώντας την απόρριψη των εφέσεων της Μαρίας Καρρά και του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν.
Ο τελευταίος υποστήριξε ότι ενημέρωνε τον 'Ελληνα συνάδελφό του στέλνοντας την εποχή των email τις εντολές πληρωμής σε έναν αριθμό fax, ο οποίος δεν λειτουργούσε επί χρόνια!
Το τελευταίο κεφάλαιο - μέχρι το επόμενο - παίχτηκε την περασμένη εβδομάδα στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου συζητήθηκαν οι εφέσεις της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά και του Ελβετού δικηγόρου Ιβό Οττάβιο Φραντσεσκόν.
Και οι δύο στρέφονται κατά του Γιάννη Τράγκα και της πρωτόδικης απόφασης, που δικαίωσε την επιμονή του υιού Τράγκα να διεκδικήσει το μερίδιο που του αναλογεί, παρά τα συνεχή κωλύματα της Μαρίας Καρά ακόμη και μετά τα αποκαλυπτήρια της διαθήκης.
Δείτε εδώ τις προτάσεις του Ελληνικού Δημοσίου
Σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση ο Ιβό Φρανσεσκόν παύθηκε από τα καθήκοντα του συνεκτελεστή της διαθήκης, ως επίορκος, αφού ο Γιάννης Τράγκας κατάφερε να πείσει το δικαστήριο για τις συνεχείς ατασθαλίες του Ελβετού με την κληρονομιαία περιουσία που άφησε ο πατέρας του.
Όπως έγινε γνωστό ο Ελβετός δικηγόρος πραγματοποιούσε αυθαίρετες πληρωμές χωρίς την άδεια του δεύτερου συνεκτελεστή της διαθήκης - τον Έλληνα συμβολαιογράφο Στέφανο Βασιλάκη - οι οποίες άγγιξαν τις 400.000 ευρώ -κατ’ εντολή της Μαρίας Καρρά.
Επίσης, το πρωτόδικο δικαστήριο έκρινε ότι υπήρξε σύγκρουση συμφερόντων αφού ο Φρανσεσκόν εκτός από συνεκτελεστής της διαθήκης, ήταν και μέλος μαζί με την Μαρία Καρρά στο Δ.Σ της Family Line LTD, της εταιρίας η οποία κατέχει και διαχειρίζεται το 70% της κληρονομιαίας περιουσίας.
Σύγκρουση συμφερόντων
Όπως κατάφερε να αποδείξει η πλευρά του Γιάννη Τράγκα και του δικηγόρου του Νίκου Αγαπηνού, οι πληρωμές που πραγματοποίησε ο Ελβετός δικηγόρος, είναι με χρήματα από την κληρονομιαία περιουσία.
Μια περιουσία η οποία έγινε μήλον της έριδος ανάμεσα στην χήρα του εκλιπόντος και το γιό του, ο οποίος ζήτησε να αποδοθεί στο Δημόσιο ό,τι του αναλογεί από το συνολικό ποσό, αφού γίνει η απογραφή και η τελική εκτίμησή της.
Στην διαδικασία εκδίκασης της έφεσης την περασμένη Παρασκευή παρενέβη προσθέτως υπέρ του Γιάννη Τράγκα το ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ζήτησε με τις έγγραφες προτάσεις του την απόρριψη όλων των λόγων εφέσεως και την παύση του Ελβετού συνεκτελεστή για την κακοδιαχείριση της κλρονομιαίας περιουσίας (δείτε το έγγραφο ΕΔΩ).
Όπως επισημαίνεται, σε αυτές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του θανόντος από πρόστιμα και φόρους εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2016-2020 ανέρχονται πλέον σε 10.510.958,90 ευρώ.
Παράλληλα ο Έλληνας συμβολαιογράφος συνεκτελεστής της διαθήκης κ. Στέφανος Βασιλάκης παρενέβη και αυτός προσθέτως υπέρ του Γιάννη Τράγκα ζητώντας την απόρριψη των εφέσεων της Μαρίας Καρρά και του Ιβό Οττάβιο Φρανσεσκόν.
Ο τελευταίος υποστήριξε ότι ενημέρωνε τον 'Ελληνα συνάδελφό του στέλνοντας την εποχή των email τις εντολές πληρωμής σε έναν αριθμό fax, ο οποίος δεν λειτουργούσε επί χρόνια!
Η έκδοση της τελεσίδικης απόφασης αναμένεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.
Ειδήσεις σήμερα:
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Στο δικαστήριο Κεφαλογιάννη – Μάτσας για την επιμέλεια των παιδιών τους: Δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα, τι κατέθεσαν τα αδέρφια τους
Υποδιοικητής Τροχαίας για Μπισμπίκη: Η εικόνα ενός επώνυμου με χειροπέδες στέλνει ένα μήνυμα σε όλους
Στο ανθρωποκτονιών ο θάνατος της Μαίρης Χρονοπούλου: Δεν ήταν ατύχημα, λέει ο δικηγόρος της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα