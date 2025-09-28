Εγκαίνια του εκκλησιαστικού φοιτητικού οικοτροφείου της μητρόπολης από τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Μητροπολίτης Φιλόθεος: Προσφορά της εκκλησίας στους νέους το ανακαινισμένο οικοτροφείο

«Και βέβαια η επόμενη κίνηση αύριο είναι να εγκαινιάσουμε μια νέα εστία στη Σίνδο από το Διεθνές Πανεπιστήμιο. Είναι κτίριο το οποίο ανακαινίστηκε με χρήματα του Υπουργείου Παιδείας, αλλά κυρίως με την πολύ καλή συνεργασία αλλά και την πρωτοβουλία του πανεπιστημίου. Και βέβαια, το αμέσως επόμενο βήμα να ανακαινίσουμε ενεργειακά και τις εστίες εδώ στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνεργαζόμαστε με τον πρύτανη, θα είναι το επόμενο νέο, το οποίο θα έχουμε τη νέα χρονιά - ανακοινώσεις όμως θα έχουμε σύντομα».Η κυρία Ζαχαράκη ευχαρίστησε ιδιαιτέρως τον κ. Βαρθολομαίο για την παρουσία του και τις ευχές του προς τους φοιτητές.«Ευλόγησε (ο Οικουμενικός Πατριάρχης) αυτό το νέο χώρο εδώ, με πολύ ζεστές ευχές για τα παιδιά. Και βέβαια, ευχόμαστε όλοι πραγματικά αυτές οι ευχές να συντροφεύουν τα παιδιά για καλή πρόοδο» ανέφερε.Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος αναφέρθηκε στην ιστορία του κτιρίου, που ξεκίνησε ως ξενώνας απόρων ασθενούντων ηλικιωμένων από τον εκλιπόντα Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Παντελεήμων Β', στη συνέχεια έγινε ξενώνας φοιτητών και μόλις πρόσφατα ανακαινίστηκε πλήρως και εγκαινιάστηκε σήμερα από τον κ. Βαρθολομαίο.«Είναι μία προσφορά της Εκκλησίας, αυτό το οικοτροφείο, στους νέους μας. Ευχαριστούμε, ιδιαιτέρως, τον Παναγιώτατο Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, ο οποίος τέλεσε τα εγκαίνια αυτού του χώρου και την εξοχοτάτη, κυρία υπουργό Παιδείας, για την παρουσία της, η οποία καταδεικνύει τη στενή συνεργασία που έχουμε Εκκλησία και Πολιτεία σε ζητήματα που αφορούν στους ανθρώπους» σημείωσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης.Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν, εκτός της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, ο υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας-Θράκης Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Κώστας Γιουτίκας, οι βουλευτές, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, Στρατός Σιμόπουλος, Ράνια Θρασκιά, Μιχάλης Χουρδάκης, ιεράρχες και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών.