Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το βράδυ της Τετάρτης στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω εργασιών
Από τις 22:00 της Τετάρτης (24/9) έως τις 06:00 της Πέμπτης (25/9) θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος - Πώς θα κινούνται οι οδηγοί
Λόγω εκτέλεσης εργασιών αύριο, Τετάρτη 24 Σεπτέμβριου, από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της Πέμπτης, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο τμήμα της μεταξύ της Εισόδου Αθλητικών Εγκαταστάσεων Αγίου Κοσμά και της Εισόδου Μαρίνας Αγίου Κοσμά, εναλλάξ ανά λωρίδα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ. κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομένον κάθε φορά πλάτος του οδοστρώματος.
Η ΕΛ.ΑΣ. απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.
