Παραδόθηκε στην Πολεμική Αεροπορία το 42ο F-16 Viper
Συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης
Το 42ο εκσυγχρονισμένο F-16 Viper παρέδωσαν οι Lockheed Martin και η Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), που σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι με τη συγκεκριμένη παράδοση συμπληρώθηκε το 50% του προγράμματος αναβάθμισης του στόλου, που αποτελεί κομβικό ορόσημο για την εξέλιξη του έργου.
Το πρόγραμμα Viper εξοπλίζει τα ελληνικά F-16 με ραντάρ APG-83 AESA, προηγμένα συστήματα αποστολής, αναβαθμισμένες δυνατότητες ασφαλείας και εκσυγχρονισμένο πιλοτήριο. Οι εργασίες πραγματοποιούνται στην Ελλάδα με την υποστήριξη εξειδικευμένων ομάδων της Lockheed Martin.
Το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ελληνικών F-16, βάσει της σύμβασης, αφορά συνολικά 84 αεροσκάφη, ενώ σημειώνεται ότι δύο εξ αυτών δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
Η Lockheed Martin, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, ήδη έχει προσφέρει στην ελληνική οικονομία οφέλη άνω του 1 δισ. δολαρίων μέσα από πολυετείς βιομηχανικές συνεργασίες.
Στην Ελλάδα οι εργασίες αναβάθμισης
