Τραγωδία στον Αποκορώνα: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς του
ΕΛΛΑΔΑ
Βρέφος Κρήτη Νεκρό

Τραγωδία στον Αποκορώνα: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς του

Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο»

Τραγωδία στον Αποκορώνα: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς του
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Αποκορώνα, καθώς ένα 2,5 μηνών βρέφος  έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου cretapost, οι γονείς  κάλεσαν αρχικά το Κέντρο Υγείας Βάμου και έπειτα το βρέφος  μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου,  διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.

Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.

Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φιλανδών η οποία απολάμβανε, μέχρι και εκείνη τη στιγμή, τις διακοπές της στα Χανιά.


Ειδήσεις σήμερα:

Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών - Υπεγράφη το προσύμφωνο

Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης