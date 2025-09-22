Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Τραγωδία στον Αποκορώνα: Νεκρό βρέφος 2,5 μηνών - Συνελήφθησαν οι γονείς του
Η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο»
Ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στον Αποκορώνα, καθώς ένα 2,5 μηνών βρέφος έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του ειδησεογραφικού μέσου cretapost, οι γονείς κάλεσαν αρχικά το Κέντρο Υγείας Βάμου και έπειτα το βρέφος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων, όπου, διαπιστώθηκε και επίσημα ο θάνατός του.
Σύμφωνα με το ίδιο ειδησεογραφικό μέσο, η πρώτη αυτοψία του ιατροδικαστή έκανε λόγο για «ασφυκτικό θάνατο» ωστόσο παραμένουν να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις.
Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη και των δύο γονέων του βρέφους με την κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται για οικογένεια Φιλανδών η οποία απολάμβανε, μέχρι και εκείνη τη στιγμή, τις διακοπές της στα Χανιά.
