Βίντεο: Στα ανοιχτά της Γλύφας κατέληξε σκύλος, τον έσωσαν με σκάφος
Το γκριφόν απομακρύνθηκε από τον τουρίστα κηδεμόνα του και κολύμπησε προς τα ανοιχτά
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός σκύλου που απομακρύνθηκε από τον κηδεμόνα του στην Γλύφα Φθιώτιδας και βρέθηκε στα ανοιχτά της θάλασσας.
Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Κυριακής (31/5) όταν ο σκύλος ράτσας γκριφόν απομακρύνθηκε από τον τουρίστα κηδεμόνα του και κολύμπησε προς τα ανοιχτά, σύμφωνα με το lamianow.gr.
Το τετράποδο είχε απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή και χρειαζόταν βοήθεια με σκάφος. Τότε, ξεκίνησε αναζήτηση για κάποιον που θα μπορούσε να προσεγγίσει το σημείο με βάρκα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο κάλεσμα ανταποκρίθηκε ο Σάκης Κούκλης και με φουσκωτό έφτασε στα ανοιχτά διασώζοντας τον σκύλο και επιστρέφοντάς τον με ασφάλεια στην ακτή.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
