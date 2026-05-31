Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Ελληνικός Στρατός Πύραυλος

Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία της Κρήτης

Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα  που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες

Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία της Κρήτης
4 ΣΧΟΛΙΑ
Άλλο ένα παράξενο αντικείμενο που παραπέμπει σε εξάρτημα πυραυλικού συστήματος, ακίνδυνου για τους πολίτες ξεβράστηκε σε παραλία του Καλού Χωριού στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Πρόκειται για το δεύτερο εύρημα που παραπέμπει σε πυραυλικό εξάρτημα το οποίο ξεβράζεται σε παραλία της Κρήτης μέσα σε λίγες μέρες. 

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση των αρχών πρόκειται για εξάρτημα παρόμοιο με αυτό που είχε βρεθεί στις βραχώδεις ακτές του Αγίου Αντωνίου την προηγούμενη βδομάδα όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Πυραυλικό εξάρτημα ξεβράστηκε σε παραλία της Κρήτης

Μοιάζει με μεταλλική μπάλα που όπως είχε ανακοινωθεί την προηγούμενη βδομάδα πρόκειται για εξάρτημα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυραύλου Ρωσικής κατασκευής που χρησιμοποιείται από τον Ελληνικό Στρατό  και είναι εντελώς ακίνδυνο.

Και σε αυτή την περίπτωση Λιμενικό και Αστυνομία απέκλεισαν την ακτή ενώ κλήθηκε κλιμάκιο του στρατού και θα το απομακρύνει. Δεν δημιουργήθηκε πανικός και δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα σε λουόμενο.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης