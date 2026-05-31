Τροχαίο στην Πάτρα προκάλεσε ΙΧ που έτρεχε και έκανε προσπεράσεις, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε
Τροχαίο στην Πάτρα προκάλεσε ΙΧ που έτρεχε και έκανε προσπεράσεις, ανέπτυξε ταχύτητα και εξαφανίστηκε
Το ΙΧ χτύπησε το αυτοκίνητο δύο γυναικών που επέστρεφαν από μπάνιο - Η οδηγός του τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Στιγμές τρόμου έζησαν δύο γυναίκες οι οποίες επέστρεφαν από μπάνιο και κινούνταν με το αυτοκίνητό τους επί της οδού Νοταρά, με κατεύθυνση το κέντρο της Πάτρας, όταν αμάξι που είχε αναπτύξει ταχύτητα και έκανε προσπεράσεις προκάλεσε τροχαίο.
Κάποια στιγμή επί της οδού Νοταρά 50, άναψαν αριστερό φλας για να στρίψουν. Για κακή τους τύχη, εκείνη την στιγμή πίσω τους ερχόταν ένα μπλε όχημα το οποίο προσπερνούσε έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και έχοντας μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.
Το ΙΧ χτύπησε το αυτοκίνητο των δύο γυναικών και ο οδηγός του δεν σταμάτησε αλλά αντιθέτως αποφάσισε να προσπεράσει και να εξαφανιστεί αστραπιαία.
Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διασώστες προσέφεραν πρώτες βοήθειες.
Η Τροχαία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο.
Κάποια στιγμή επί της οδού Νοταρά 50, άναψαν αριστερό φλας για να στρίψουν. Για κακή τους τύχη, εκείνη την στιγμή πίσω τους ερχόταν ένα μπλε όχημα το οποίο προσπερνούσε έχοντας αναπτύξει ταχύτητα και έχοντας μπει στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.
Το ΙΧ χτύπησε το αυτοκίνητο των δύο γυναικών και ο οδηγός του δεν σταμάτησε αλλά αντιθέτως αποφάσισε να προσπεράσει και να εξαφανιστεί αστραπιαία.
Η οδηγός του ΙΧ τραυματίστηκε ευτυχώς ελαφρά και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Διασώστες προσέφεραν πρώτες βοήθειες.
Η Τροχαία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του οδηγού που εγκατέλειψε το σημείο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα