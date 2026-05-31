Στην κάμερα από το κράνος του πατέρα ψάχνουν απαντήσεις για το μοιραίο τροχαίο στην Αχαΐα, θρήνος στο Πειραματικό Λύκειο και την Παναχαϊκή για τον 17χρονο Ηλία
Στην κάμερα από το κράνος του πατέρα ψάχνουν απαντήσεις για το μοιραίο τροχαίο στην Αχαΐα, θρήνος στο Πειραματικό Λύκειο και την Παναχαϊκή για τον 17χρονο Ηλία
Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας - Κωνσταντίνος σκοτώθηκε ακαριαία όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη πάνω στη στροφή - Οι αστυνομικοί εντόπισαν κάμερα που είχε στο κράνος ο 46χρονος πατέρας του
Στο πένθος έχει βυθιστεί η εκπαιδευτική κοινότητα της Πάτρας για την ανείπωτη τραγωδία που εκτυλίχτηκε την Κυριακή (31/5), όταν πατέρας και γιος άφησαν την τελευταία τους πνοή σε τροχαίο με μοτοσικλέτα. Οι Αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος με τους αστυνομικούς να εξετάζουν την κάμερα που βρέθηκε στο κράνος του 46χρονου.
Το τροχαίο έγινε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. Οδηγός ήταν ο 46χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος.
Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας - Κωνσταντίνος σκοτώθηκε ακαριαία όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη πάνω στη στροφή ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε, σύμφωνα με το tempo24.news. Συμμαθητές και φίλοι του Ηλία – Κωνσταντίνου συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας αφήνοντας λουλούδια κεράκια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος. Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως ο 40χρονος είχε ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος, η οποία εντοπίστηκε στο σημείο του τροχαίο. Πλέον εξετάζεται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί αν κατέγραψε το δυστύχημα.
Το τροχαίο έγινε στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Πατρών, κάτω από τη γέφυρα της Περιμετρικής, ενώ η μοτοσικλέτα κατευθυνόταν προς Ρίο. Οδηγός ήταν ο 46χρονος Διονύσης και συνοδηγός ο 17χρονος Ηλίας Κωνσταντίνος.
Ο 17χρονος μαθητής της Β’ Λυκείου του Πειραματικού ΓΕΛ Πατρών, Ηλίας - Κωνσταντίνος σκοτώθηκε ακαριαία όταν η μηχανή μεγάλου κυβισμού εξετράπη πάνω στη στροφή ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε, σύμφωνα με το tempo24.news. Συμμαθητές και φίλοι του Ηλία – Κωνσταντίνου συγκεντρώθηκαν στο σημείο της τραγωδίας αφήνοντας λουλούδια κεράκια.
Η κάμεραΗ μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν πατέρας και γιος συγκρούστηκε με το προστατευτικό κιγκλίδωμα. Ο 46χρονος πατέρας διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, όπου και κατέληξε. Κατά πληροφορίες, το σημείο όπου έγινε το τροχαίο είναι επικίνδυνο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τόσο ο 20χρονος όσο και ο 46χρονος φορούσαν προστατευτικό κράνος. Πληροφορίες του MEGA αναφέρουν πως ο 40χρονος είχε ενσωματωμένη κάμερα στο κράνος, η οποία εντοπίστηκε στο σημείο του τροχαίο. Πλέον εξετάζεται από τις Αρχές για να διαπιστωθεί αν κατέγραψε το δυστύχημα.
Μέλος της εφηβικής ομάδας μπάσκετ της ΠαναχαϊκήςΣτο μεταξύ, το διοικητικό συμβούλιο της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης, σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο Ηλίας – Κωνσταντίνος «ήταν επίλεκτο μέλος της εφηβικής ομάδας μπάσκετ της Παναχαϊκής και ξεχώριζε όχι μόνο για τις αγωνιστικές του ικανότητες αλλά κυρίως για το ήθος και τον εξαίρετο χαρακτήρα του. Η Διοίκηση της Π.Γ.Ε. με αισθήματα θλίψης εκφράζει στην οικογένεια τα ειλικρινή της συλλυπητήρια».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα