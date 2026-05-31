Άνδρας με αλυσοπρίονο απειλούσε έξω από σπίτι στη Θεσσαλονίκη, ενώ μέσα βρισκόταν μια γυναίκα και ένα παιδί
Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για Αλβανό στην προσαγωγή του οποίου έχει ήδη προχωρήσει η ΕΛΑΣ

Θρίλερ εκτυλίχθηκε νωρίτερα στον Δρυμό της Θεσσαλονίκης όταν άνδρας, αλβανικής καταγωγής, κρατώντας αλυσοπρίονο βρέθηκε έξω από σπίτι, όπου μέσα βρισκόταν μια γυναίκα και ένα παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας δεν είχε σε λειτουργία το αλυσοπρίονο και απειλούσε, ενώ μέσα στην κατοικία βρισκόταν η γυναίκα με το παιδί, χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν είναι σύζυγος του δράστη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Αστυνομία έχει προχωρήσει στην προσαγωγή του και κρατείται στο Α.Τ. Ωραιοκάστρου.
