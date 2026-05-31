Συνελήφθη υπεύθυνη καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη στον Βόλο
Η γυναίκα, ως προσωρινά υπεύθυνη του καταστήματος συνελήφθη αφού επέτρεψε την είσοδο στην ανήλικη στην οποία σέρβιραν και αλκοόλ
Στη σύλληψη μιας υπεύθυνης καταστήματος που σέρβιρε αλκοόλ σε ανήλικη προχώρησε η Αστυνομία στον Βόλο.
Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, λίγο μετά τα μεσάνυχτα συνελήφθη από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, μία ημεδαπή γυναίκα για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, η προαναφερόμενη, ως προσωρινά υπεύθυνη καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στον Βόλο, επέτρεψε την είσοδο σε ανήλικη και προσφορά σε αυτή αλκοολούχου ποτού.
