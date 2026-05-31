Συνελήφθη ανήλικος «εγκέφαλος» ληστείας που έδινε οδηγίες μέσω βιντεοκλήσης στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Ληστεία Θεσσαλονίκη Ανήλικος

Ο ανήλικος έπεσε στα χέρια των Αρχών έπειτα από καταγγελία ανήλικου ημεδαπού για ληστεία σε βάρος του με χρήση σωματικής βίας

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας ανήλικος ο οποίος φέρεται να λειτούργησε ως «εγκέφαλος» τόσο για την διάπραξη ληστείας όσο και για την άσκηση βίας εις βάρος ενός άλλου ανήλικου, και μάλιστα ο ίδιος τα παρακολουθούσε όλα μέσω βιντεοκλήσης στη Θεσσαλονίκη.

Οι αρχές προχώρησαν στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του ανήλικου αλλοδαπού για την ληστεία η οποία σημειώθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο στη Χαριλάου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αρχών και αναμεταδίδει το grtimes.gr ο κατηγορούμενος λειτούργησε ως ο «εγκέφαλος» της επίθεσης, προτρέποντας τον φυσικό αυτουργό να χτυπήσει και να ληστέψει το θύμα, ενώ ο ίδιος παρακολουθούσε μέσω live κλήσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στο πλαίσιο συνεχιζόμενης έρευνας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, έπειτα από καταγγελία ανήλικου ημεδαπού για ληστεία σε βάρος του με χρήση σωματικής βίας, που έλαβε χώρα τον Φεβρουάριο του 2026 στην περιοχή Χαριλάου από νεαρό άτομο, σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος ανήλικου αλλοδαπού, καθώς όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, λόγω προσωπικής διαφοράς, είχε προτρέψει μέσω βιντεοκλήσης το προαναφερόμενο άτομο να προβεί στην εν λόγω πράξη.
