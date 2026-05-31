Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας λόγω εργασιών
Από τις 3 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026 

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών θα τεθούν σε ισχύ στη νέα εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας στη Μεταμόρφωση.

Λόγω εκτέλεσης εργασιών καθ’ ύψος και κατά μήκος επέκτασης υφιστάμενων ηχοπετασμάτων, κατά το χρονικό διάστημα από τις 3 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου 2026 και κατά τις ώρες 23:00 έως 06:00 της επομένης θα πραγματοποιείται αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας, περιοχής Δήμου Μεταμόρφωσης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, ως εξής:

Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 16,700 και 16,115. Στη χ/θ 16,115 δημιουργείται έξοδος για τον κόμβο της Αττικής Οδού. Ταυτόχρονα, θα παραμείνει αποκλεισμένος ο κλάδος εισόδου στον Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795). Οι οδηγοί που επιθυμούν να εισέλθουν στον Αυτοκινητόδρομο, θα οδηγούνται μέσω του κλάδου προς Λαμία μέχρι τον Α/Κ Πύρνας (χ/θ 18,770), όπου θα πραγματοποιείται η είσοδος στον κλάδο προς Αθήνα.

Στο τμήμα μεταξύ των χ/θ 17,400 και 16,350. Ο Α/Κ Τατοΐου (χ/θ 16,795) θα παραμείνει ανοιχτός.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.

