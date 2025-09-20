Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική
Συνελήφθη ανήλικος για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών στη Δυτική Αττική

Συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων - Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 14 νάιλον συσκευασίες με 20 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Δυτικής Αττικής προχώρησε την Παρασκευή (19/9) η Αστυνομία.

Ειδικότερα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του ανηλίκου, εντοπίστηκαν 14 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη. Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 20 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Παράλληλα, για την υπόθεση, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Ο συλληφθείς οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.


