Πατέρας Καρολάιν: «Είναι πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»

«Ο Μπάμπης δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφία της κόρης του»

Στον Alpha μίλησε και ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, ο οποίος δήλωσε ότι «ο Μπάμπης παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαρχής η ποινή που έχει επιβληθεί είναι τα ισόβια, τα οποία δεν αλλάζουν».Για το εάν έχει δει φωτογραφία της κόρης του ο κ. Παπαιωαννίδης απάντησε: «Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι λόγω της. Σίγουρα θέλει να είναι καλά και να έχει την οποιαδήποτε επικοινωνία με την κόρη του τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του.Την οικογένεια του Μπάμπη την πείραξε ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή, όχι ότι πήγε στις Φιλιππίνες. Πως θα ασκηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας των γονέων, όταν το παιδί έφυγε χωρίς καμία ενημέρωση για το εξωτερικό», ενώ υπογράμμισε πως «αυτό που έκαναν ήταν παραβίαση δικαστικής απόφασης».