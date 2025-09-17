Πατέρας Καρολάιν: «Είναι πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»
Πατέρας Καρολάιν: «Είναι πολύ σκληρό να πεις σε ένα παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του»
Τι είπε ο παππούς της 6χρονης Λυδίας για τη ζωή της στις Φιλιππίνες - Δεν έχει καμία επαφή ούτε με τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ούτε με την οικογένειά του
Τέσσερα χρόνια μετά το άγριο έγκλημα στα Γλυκά Νερά, όπου ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δολοφόνησε τη γυναίκα του Καρολάιν αφήνοντας πίσω το παιδί τους, τη Λυδία, η υπόθεση έρχεται και πάλι στο προσκήνιο, αυτή τη φορά με νέες πληροφορίες για την κόρη του ζευγαριού.
Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, μίλησε στον Alpha για το πως μεγαλώνει η 6χρονη κόρη της, η οποία ζει πλέον στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της (έχει πάρει την επιμέλειά της με δικαστική απόφαση) και αποκάλυψε πως η μικρή γνωρίζει πως η μητέρα της δεν βρίσκεται πια στη ζωή αλλά δεν ξέρει τις λεπτομέρειες του τραγικού θανάτου της.
Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Κράουτς δήλωσε πως: «Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του».
Επιπλέον, επεσήμανε ότι προσπαθεί να διατηρήσει τη μνήμη της κόρης του: «εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω "Χρόνια πολλά Μαμά". Επίσης, κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ».
Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά».
Όταν ο πατέρας της Καρολάιν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έρθει η εγγονή του στην Ελλάδα, επεσήμανε πως: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως, όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει να επισκεφτεί τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση. Ενώ τόνισε πως το παιδί δεν έχει καμία επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.
Ο πατέρας της Καρολάιν, Ντέιβιντ Κράουτς, μίλησε στον Alpha για το πως μεγαλώνει η 6χρονη κόρη της, η οποία ζει πλέον στις Φιλιππίνες με τη γιαγιά της (έχει πάρει την επιμέλειά της με δικαστική απόφαση) και αποκάλυψε πως η μικρή γνωρίζει πως η μητέρα της δεν βρίσκεται πια στη ζωή αλλά δεν ξέρει τις λεπτομέρειες του τραγικού θανάτου της.
Πιο συγκεκριμένα, ο κύριος Κράουτς δήλωσε πως: «Είπαμε στη Λυδία, την κόρη της Καρολάιν ότι η μητέρα της πέθανε, αλλά δεν της έχουμε πει πώς πέθανε. Αυτό είναι κάτι για το μέλλον. Είναι πάρα πολύ σκληρό να πεις σε ένα εξάχρονο παιδί ότι ο πατέρας του έκανε κάτι τέτοιο στη μητέρα του».
Επιπλέον, επεσήμανε ότι προσπαθεί να διατηρήσει τη μνήμη της κόρης του: «εξακολουθούμε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά της Καρολάιν με μια μικρή συγκέντρωση με τις φίλες της Λυδίας και μια τούρτα που γράφει πάνω "Χρόνια πολλά Μαμά". Επίσης, κάνουμε και ένα μνημόσυνο στην επέτειο του θανάτου της εκεί όπου είναι θαμμένη η αγαπημένη μας Καρολάιν. Δεν πρέπει να αφήσω τη μνήμη της Καρολάιν να σβήσει. Την αγαπούσα πάρα πολύ».
Η ζωή της Λυδίας στις ΦιλιππίνεςΣχετικά με τη ζωή της 5χρονης Λυδίας στις Φιλιππίνες ο παππούς της τόνισε ότι: «είναι ειδυλλιακή. Η Λυδία είναι απλώς ένα χαρούμενο πεντάχρονο παιδί του οποίου οι μόνες έγνοιες, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι η φροντίδα του αρκουδιού της, οι φίλοι της στο παιχνίδι, το σχολείο και τι θα φάει για βραδινό απόψε.
Στις Φιλιππίνες δεν είναι ασυνήθιστο ένα παιδί να μεγαλώνει με τους παππούδες του, αφού πολλοί γονείς φεύγουν στο εξωτερικό για να βρουν πιο καλοπληρωμένη δουλειά».
Όταν ο πατέρας της Καρολάιν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να έρθει η εγγονή του στην Ελλάδα, επεσήμανε πως: «Δεν υπάρχουν άμεσα σχέδια για να έρθει η Λυδία στην Ελλάδα. Ίσως, όταν μεγαλώσει και μπορέσει να πληρώσει μόνη της το εισιτήριο να έρθει να επισκεφτεί τη χώρα όπου γεννήθηκε. Θα είναι δική της απόφαση. Ενώ τόνισε πως το παιδί δεν έχει καμία επαφή με τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.
«Ο Μπάμπης δεν έχει τη δυνατότητα να δει φωτογραφία της κόρης του»Στον Alpha μίλησε και ο δικηγόρος του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, Αλέξανδρος Παπαιωαννίδης, ο οποίος δήλωσε ότι «ο Μπάμπης παραμένει στις φυλακές Μαλανδρίνου και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Εξαρχής η ποινή που έχει επιβληθεί είναι τα ισόβια, τα οποία δεν αλλάζουν».
Για το εάν έχει δει φωτογραφία της κόρης του ο κ. Παπαιωαννίδης απάντησε: «Το μόνο σίγουρο που μπορώ να πω είναι ότι λόγω της περιορισμένης χρήσης διαδικτύου εντός της φυλακής είναι αδύνατον να δει το οτιδήποτε. Σίγουρα θέλει να είναι καλά και να έχει την οποιαδήποτε επικοινωνία με την κόρη του τόσο αυτός όσο και η οικογένεια του.
Την οικογένεια του Μπάμπη την πείραξε ότι δεν μπορούν να επικοινωνούν με τη μικρή, όχι ότι πήγε στις Φιλιππίνες. Πως θα ασκηθεί το δικαίωμα επικοινωνίας των γονέων, όταν το παιδί έφυγε χωρίς καμία ενημέρωση για το εξωτερικό», ενώ υπογράμμισε πως «αυτό που έκαναν ήταν παραβίαση δικαστικής απόφασης».
Ειδήσεις σήμερα:
Τόκιο 2025: Η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Τόκιο 2025: Η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους
«Με έχει μπλοκάρει παντού, του έστειλα μήνυμα για την επέμβαση της μητέρας μας αλλά δεν απάντησε», είπε για τον Γιώργο Μαζωνάκη η αδερφή του
Δένδιας για Πίρι Ρέις: Δείτε μια φωτογραφία του και θα καταλάβετε γιατί δεν συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα