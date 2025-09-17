Θεσσαλονίκη: Μια βιωματική εμπειρία χειρουργείου θα προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής του ΑΠΘ ο κύβος εμβύθισης
Θεσσαλονίκη: Μια βιωματική εμπειρία χειρουργείου θα προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής του ΑΠΘ ο κύβος εμβύθισης
Πρόκειται για έναν χώρο μέσα στον οποίο κάποιος ζει στην εικονική πραγματικότητα, χωρίς να φοράει γυαλιά ή μάσκες - Ο κύβος παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Μια βιωματική εμπειρία χειρουργείου θα μπορούν να έχουν το επόμενο χρονικό διάστημα οι φοιτητές Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέσω του κύβου εμβύθισης, ενός χώρου που τους εισάγει σε ένα μοναδικό περιβάλλον πολυαισθητηριακής μάθησης. «Πρόκειται για έναν χώρο μέσα στον οποίο κάποιος ζει στην εικονική πραγματικότητα, χωρίς να φοράει γυαλιά ή μάσκες. Είναι ένα δωμάτιο εξοπλισμένο με ειδικές οθόνες προβολής, που με τον τρόπο αυτό μπορεί να 'μεταμφιεστεί' σε οποιονδήποτε άλλο χώρο παρέχοντας μια εμπειρία στον επισκέπτη του» επισημαίνει στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθηγητής Ιατρικής Φυσικής και Πληροφορικής στην Ιατρική Εκπαίδευση, Παναγιώτης Μπαμίδης.
«Φανταστείτε να μπορούμε να μεταφέρουμε την εικόνα που βλέπει ο χειρουργός καρδιάς μέσα σε αυτό το χώρο και να είναι σαν να ζεις ολόκληρο το δωμάτιο της εγχείρησης ευρισκόμενος εκεί» είπε ο κ. Μπαμίδης με αφορμή την παρουσίαση του κύβου εμβύθισης πριν από λίγες μέρες στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό προφανώς στην εκπαίδευσή μας για να μεταμορφώσουμε τα εργαστήρια και κάποια κομμάτια των διαλέξεων, των επιδείξεων μέσα από μια εμπειρία χρήσης παρά μέσα από μια απλή παρουσίαση διαφανειών δισδιάστατη ή την περιγραφή ενός ομιλητή. Αυτός είναι ο στόχος μας εκπαιδευτικά: ήδη από αυτό το εξάμηνο να μπορέσουμε να το βάλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μόλις ολοκληρωθεί» πρόσθεσε.
Σε επόμενο επίπεδο ο κύβος εμβύθισης είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί σε θέματα αποκατάστασης ασθενών αλλά και εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών του χώρου της υγείας γενικότερα. Για παράδειγμα, ο κ. Μπαμίδης επισήμανε ότι «ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της αντίληψης, της ομιλίας κλπ» και συμπλήρωσε: «Θα δούμε πώς γίνεται η αποκατάσταση από αφασία ή από εγκεφαλικά. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά μας τουλάχιστον, όπως επίσης η αισθητηριακή τόνωση του ανθρώπου ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο της σωματικής και νοητικής του υγείας άρα και της ευεξίας του».
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ αναφέρθηκε, άλλωστε, στην αγορά ενός νέου οργάνου με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) το οποίο βρίσκεται στην καινούρια μονάδα μαγνητοεγκεφαλογραφίας του ΑΧΕΠΑ και μπορεί να ανιχνεύει τα μαγνητικά πεδία του εγκεφάλου, αποτυπώνοντας έτσι τη λειτουργία του, κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Οι κάσκες που συνδέονται με το μηχάνημα παρουσιάστηκαν και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου το κοινό να τις δει από κοντά και να εκδηλώσει εφόσον το επιθυμεί ενδιαφέρον να συμμετέχει στις μετρήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. «Στις μετρήσεις αυτές θα λαμβάνεται το αποτύπωμα του δικτυώματος του εγκεφάλου των συμμετεχόντων και με βάση μια πολυετή μελέτη που ξεκινάμε θα μπορούμε να έχουμε δεδομένα με το συνολικό φυσιολογικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με αυτό θα γίνουν συγκρίσεις με άλλες παθολογικές καταστάσεις» είπε και συμπλήρωσε: «ο κόσμος εκδήλωσε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και υπήρχε αρκετά θετική ανταπόκριση».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
«Φανταστείτε να μπορούμε να μεταφέρουμε την εικόνα που βλέπει ο χειρουργός καρδιάς μέσα σε αυτό το χώρο και να είναι σαν να ζεις ολόκληρο το δωμάτιο της εγχείρησης ευρισκόμενος εκεί» είπε ο κ. Μπαμίδης με αφορμή την παρουσίαση του κύβου εμβύθισης πριν από λίγες μέρες στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. «Εμείς θέλουμε να το αξιοποιήσουμε αυτό προφανώς στην εκπαίδευσή μας για να μεταμορφώσουμε τα εργαστήρια και κάποια κομμάτια των διαλέξεων, των επιδείξεων μέσα από μια εμπειρία χρήσης παρά μέσα από μια απλή παρουσίαση διαφανειών δισδιάστατη ή την περιγραφή ενός ομιλητή. Αυτός είναι ο στόχος μας εκπαιδευτικά: ήδη από αυτό το εξάμηνο να μπορέσουμε να το βάλουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία μόλις ολοκληρωθεί» πρόσθεσε.
Σε επόμενο επίπεδο ο κύβος εμβύθισης είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί σε θέματα αποκατάστασης ασθενών αλλά και εκπαίδευσης άλλων επαγγελματιών του χώρου της υγείας γενικότερα. Για παράδειγμα, ο κ. Μπαμίδης επισήμανε ότι «ο χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση της αντίληψης, της ομιλίας κλπ» και συμπλήρωσε: «Θα δούμε πώς γίνεται η αποκατάσταση από αφασία ή από εγκεφαλικά. Αυτά είναι τα ενδιαφέροντά μας τουλάχιστον, όπως επίσης η αισθητηριακή τόνωση του ανθρώπου ώστε να βελτιωθεί το επίπεδο της σωματικής και νοητικής του υγείας άρα και της ευεξίας του».
Ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του ΑΠΘ αναφέρθηκε, άλλωστε, στην αγορά ενός νέου οργάνου με την υποστήριξη του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) το οποίο βρίσκεται στην καινούρια μονάδα μαγνητοεγκεφαλογραφίας του ΑΧΕΠΑ και μπορεί να ανιχνεύει τα μαγνητικά πεδία του εγκεφάλου, αποτυπώνοντας έτσι τη λειτουργία του, κάθε χιλιοστό του δευτερολέπτου. Οι κάσκες που συνδέονται με το μηχάνημα παρουσιάστηκαν και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης προκειμένου το κοινό να τις δει από κοντά και να εκδηλώσει εφόσον το επιθυμεί ενδιαφέρον να συμμετέχει στις μετρήσεις που θα γίνουν το επόμενο διάστημα. «Στις μετρήσεις αυτές θα λαμβάνεται το αποτύπωμα του δικτυώματος του εγκεφάλου των συμμετεχόντων και με βάση μια πολυετή μελέτη που ξεκινάμε θα μπορούμε να έχουμε δεδομένα με το συνολικό φυσιολογικό αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια με αυτό θα γίνουν συγκρίσεις με άλλες παθολογικές καταστάσεις» είπε και συμπλήρωσε: «ο κόσμος εκδήλωσε αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον και υπήρχε αρκετά θετική ανταπόκριση».
Ειδήσεις σήμερα:
Σε συναγερμό οι Ένοπλες Δυνάμεις λόγω του Πίρι Ρέις - Άσκηση ετοιμότητας από τον Έβρο έως τη Μεγίστη
Navy Seals: Οι αόρατες «φώκιες» που σκότωσαν τον Μπιν Λάντεν και οι μυστικές αποστολές που απέτυχαν, από τη Γρενάδα έως την Υεμένη
«Ένας έρωτας γεννιέται;»: Viral η αλληλεπίδραση νεαρής διαδηλώτριας με αστυνομικό σε πορεία υπέρ των Παλαιστινίων στην Ισπανία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα