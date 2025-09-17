Θεσσαλονίκη: Μια βιωματική εμπειρία χειρουργείου θα προσφέρει στους φοιτητές ιατρικής του ΑΠΘ ο κύβος εμβύθισης

Πρόκειται για έναν χώρο μέσα στον οποίο κάποιος ζει στην εικονική πραγματικότητα, χωρίς να φοράει γυαλιά ή μάσκες - Ο κύβος παρουσιάστηκε πριν από λίγες μέρες στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης