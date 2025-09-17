Η ΕΛΑΣ επικοινώνησε με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα απειλητικά μηνύματα που δέχτηκε η σύζυγός του, Μαράια
Η ελληνική αστυνομία ενημέρωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο πως έχει δικαίωμα να καταγγείλει το περιστατικό εφόσον παραδώσει τα αποδεικτικά στοιχεία
Με την οικογένεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο, επικοινώνησε η ελληνική αστυνομία μετά τα απειλητικά μηνύματα που δέχθηκε στα social media από Τούρκους λίγες ημέρες μετά την ολοκλήρωση του Eurobasket, η σύζυγός του σταρ του NBA, Μαράια.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΛΑΣ ενημέρωσε την οικογένεια Αντετοκούνμπο ότι μπορεί να προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία για το περιστατικό παρουσιάζοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία στις Αρχές, όπως το όνομα του λογαριασμού που έστειλε το μήνυμα και το ίδιο το μήνυμα.
Η οικογένεια Αντετοκούνμπο ευχαρίστησε τους αστυνομικούς, ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία.
«Θα σκοτώσουμε όλη την οικογένεια. Θα φοβάσαι, όπου και αν πηγαίνεις», έγραφε το απειλητικό μήνυμα που δέχθηκε η Μαράια από έναν Τούρκο στο Instagram.
Η σύζυγος του Γιάννη απάντησε με τη σειρά της καταδικάζοντας τον συγκεκριμένο περιστατικό και απευθυνόμενη στους Τούρκους οπαδούς υπογράμμισε πως «δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα». Παράλληλα, συνεχάρη την Τουρκία για την κατάκτηση της 2ης θέσης και του ασημένιου μεταλλίου στο Eurobasket.
Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα.
Ωστόσο, για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφορά. Τελεία και παύλα».
Το απειλητικό μήνυμα
Αναλυτικά η απάντηση της Μαράιας«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι!
