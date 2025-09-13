Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα εντόμου - Τον επανέφερε πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα εντόμου - Τον επανέφερε πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπέστη 51χρονος, στη Θεσσαλονίκη, μετά από τσίμπημα εντόμου.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.
Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ. Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση. Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.
Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ. Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση. Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.
Ειδήσεις σήμερα
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Σοκ στην Κεφαλονιά με τον θάνατο του 23χρονου Νίκου σε τροχαίο - Επέστρεφε σπίτι από τη δουλειά του
Από το «ωραίος καιρός για θάλασσα» του Σενγκούν, στην «οθωμανική σφαλιάρα» των εφημερίδων - Τα σχόλια των Τούρκων για τη νίκη επί της Ελλάδας
Παντρεμένος γιατρός έκανε σεξ με νοσηλεύτρια, ενώ ο ασθενής βρισκόταν σε αναισθησία - Σάλος με το 8λεπτο «comfort break»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα