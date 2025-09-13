Ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα εντόμου - Τον επανέφερε πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα εντόμου - Τον επανέφερε πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ

Ένας 51χρονος στη Θεσσαλονίκη υπέστη αλλεργικό σοκ από τσίμπημα εντόμου - Τον επανέφερε πλήρωμα του ΕΚΑΒ
Σοβαρή αλλεργική αντίδραση υπέστη 51χρονος, στη Θεσσαλονίκη, μετά από τσίμπημα εντόμου.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης η αντίδραση εξελίχθηκε σε αλλεργικό σοκ, με καρδιαγγειακή κατάρρευση και απώλεια αισθήσεων.

Για την διάσωση του ασθενούς χορηγήθηκε άμεσα οξυγόνο, υγρά iv και αδρεναλίνη ενδομυϊκά, σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης αλλεργικού σοκ. Ο ασθενής στην συνέχεια σταθεροποιήθηκε αιμοδυναμικά, απέκτησε ικανοποιητικό επίπεδο συνείδησης και διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση & παρακολούθηση. Στο συμβάν επιχείρησε 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με γιατρό και συνολικά 4 διασώστες ΕΚΑΒ.

