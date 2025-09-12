Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 18χρονος για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στη Θεσσαλονίκη μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή
Σε κατ’ οίκον περιορισμό ο 18χρονος για την άγρια επίθεση σε 13χρονο στη Θεσσαλονίκη μετά από διαφωνία εισαγγελέα και ανακριτή
Τη διαφωνία καλείται να λύσει τις επόμενες ημέρες το Δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορούμενου - Ο 18χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκε, προσωρινά, ο 18χρονος που συνελήφθη για την άγρια επίθεση στον 13χρονο, τα ξημερώματα της Τρίτης, στην περιοχή των Συκεών στη Θεσσαλονίκη.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 4ης Ειδικής Ανακρίτριας.
Μετά την απολογία του προέκυψε διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας: ο πρώτος ζήτησε την προσωρινή του κράτηση, ενώ η δεύτερη να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτή τη διαφωνία καλείται να λύσει τις επόμενες ημέρες το Δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορούμενου. Μέχρι τότε ο νεαρός, που ήταν υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του, θα μείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Ο 18χρονος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα στον ανήλικο χρησιμοποιώντας ξύλα και ενδεχομένως κι άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στο σημείο της επίθεσης και ισχυριζόμενος πως εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης της περιοχής.
Ο δικηγόρος του 18χρονου, Βασίλης Ματσιώρης, δήλωσε: «η θέση του κατηγορουμένου είναι ότι τοπικά και χρονικά δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το επεισόδιο και την πράξη για την οποία κατηγορείται. Αποδεδειγμένα με τέσσερις φίλους του βρίσκονταν σε συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή κατά το χρόνο που φέρεται ότι τελέστηκε η αξιόποινη και κοινωνικά βάρβαρη ανήθικη πράξη κατά του ανηλίκου. Πρόκειται για πράξη που τελέστηκε από υπανθρώπους».
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και επιτέθηκε στον ίδιο με ξύλα, καταφέροντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν παρενέβησαν τρίτα άτομα, ενώ οι δύο φίλοι του κατάφεραν να ξεφύγουν.
Ο 18χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών, και το μεσημέρι της Τετάρτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δραστών της άγριας επίθεσης.
Στο μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες με τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι ο 13χρονος. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η αγριότητα της επίθεσης. Ο ανήλικος έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Ο γιος μου είναι σακατεμένος, με τρύπες 15 πόντους στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες οι άνανδροι. Είναι απίστευτο ότι 10-15 άτομα όρμηξαν σε ένα παιδί 13 ετών. Για να κάνουν τι; Να δείξουν τη μαγκιά τους;» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του θύματος στο protothema.gr, λίγες ώρες μετά την επίθεση.
Ο κατηγορούμενος, ο οποίος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, απολογήθηκε σήμερα ενώπιον της 4ης Ειδικής Ανακρίτριας.
Μετά την απολογία του προέκυψε διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας: ο πρώτος ζήτησε την προσωρινή του κράτηση, ενώ η δεύτερη να αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Αυτή τη διαφωνία καλείται να λύσει τις επόμενες ημέρες το Δικαστικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει για την τύχη του κατηγορούμενου. Μέχρι τότε ο νεαρός, που ήταν υπό κράτηση μετά τη σύλληψή του, θα μείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό.
Ο 18χρονος κατηγορείται ότι μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν με απίστευτη αγριότητα στον ανήλικο χρησιμοποιώντας ξύλα και ενδεχομένως κι άλλα αντικείμενα, με αποτέλεσμα να του προκαλέσουν σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και να κριθεί αναγκαία η νοσηλεία του στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός αρνήθηκε την εμπλοκή του, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν στο σημείο της επίθεσης και ισχυριζόμενος πως εκείνη την ώρα βρισκόταν σε κατάστημα εστίασης της περιοχής.
Αρνήθηκε την εμπλοκή του
Ο δικηγόρος του 18χρονου, Βασίλης Ματσιώρης, δήλωσε: «η θέση του κατηγορουμένου είναι ότι τοπικά και χρονικά δεν είχε καμία απολύτως σχέση με το επεισόδιο και την πράξη για την οποία κατηγορείται. Αποδεδειγμένα με τέσσερις φίλους του βρίσκονταν σε συγκεκριμένο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή κατά το χρόνο που φέρεται ότι τελέστηκε η αξιόποινη και κοινωνικά βάρβαρη ανήθικη πράξη κατά του ανηλίκου. Πρόκειται για πράξη που τελέστηκε από υπανθρώπους».
Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων. Ο ανήλικος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν ομάδα ατόμων τους πλησίασε και επιτέθηκε στον ίδιο με ξύλα, καταφέροντάς του χτυπήματα στο κεφάλι και το σώμα. Η επίθεση σταμάτησε μόνο όταν παρενέβησαν τρίτα άτομα, ενώ οι δύο φίλοι του κατάφεραν να ξεφύγουν.
Ο 18χρονος συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα, έπειτα από έρευνες των αστυνομικών, και το μεσημέρι της Τετάρτης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Παράλληλα, οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων δραστών της άγριας επίθεσης.
Στο μεταξύ, σοκάρουν οι εικόνες με τα τραύματα που φέρει στο κεφάλι ο 13χρονος. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε το protothema.gr αποτυπώνεται η αγριότητα της επίθεσης. Ο ανήλικος έχει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο, τα χέρια και την πλάτη, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
«Το παιδί μου ζει από θαύμα»
«Το παιδί μου ζει από θαύμα. Μόλις βγήκε από το χειρουργείο, ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα στο κεφάλι του. Ο γιος μου είναι σακατεμένος, με τρύπες 15 πόντους στο κεφάλι. Τον χτυπούσαν με μπετόβεργες οι άνανδροι. Είναι απίστευτο ότι 10-15 άτομα όρμηξαν σε ένα παιδί 13 ετών. Για να κάνουν τι; Να δείξουν τη μαγκιά τους;» είπε χαρακτηριστικά ο πατέρας του θύματος στο protothema.gr, λίγες ώρες μετά την επίθεση.
«Το παιδί καθόταν σε ένα πάρκο και ήρθαν αυτοί και άρχισαν να τον χτυπούν. Έφτασαν με τρία μηχανάκια και ένα αυτοκίνητο. Κατέβηκαν, τον πλησίασαν και τον ξυλοκόπησαν. Μακάρι να τους πιάσουν όλους γιατί αλλιώς θα υπάρχει κι άλλο θύμα. Ο γιος μου ζει από θαύμα», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα