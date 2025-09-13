Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Γιατί οι βιταμινούχοι οροί είναι το νέο must στη skincare ρουτίνα
Γιατί οι βιταμινούχοι οροί είναι το νέο must στη skincare ρουτίνα
Ta serum της LA VIE EN ROSE ενισχύουν τη φυσική ανανέωση, προστατεύουν από εξωτερικές επιβαρύνσεις και χαρίζουν αίσθηση άνεσης, φρεσκάδας και ευεξίας κάθε στιγμή της ημέρας.
Sponsored Content
Η επιδερμίδα μας αντανακλά τη φροντίδα που της προσφέρουμε. Όταν της χαρίζουμε τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά και τη περιποιούμαστε με αγάπη, ανταποδίδει με λάμψη, φρεσκάδα και σφριγηλότητα. Έτσι, κάθε σταγόνα θρέψης και κάθε απαλό άγγιγμα μετατρέπεται σε ένα μικρό, καθημερινό τελετουργικό που αναδεικνύει την καλύτερη εκδοχή της γεμίζοντάς μας αυτοπεποίθηση.
Για να γίνει όμως αυτή η φροντίδα ακόμα πιο αποτελεσματική, χρειαζόμαστε προϊόντα με ενισχυμένη δράση, όπως είναι οι βιταμινούχοι οροί. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο που έχουν αναδειχτεί διεθνώς σε απόλυτο must-have στη ρουτίνα ομορφιάς, καθώς συνδυάζουν την επιστημονικά αποδεδειγμένη δράση των βιταμινών με την ευκολία της χρήσης με εντυπωσιακά αποτελέσματα: προσφέρουν ενυδάτωση και λάμψη, ενώ λειτουργούν σαν ασπίδα προστασίας απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις.
Με έμπνευση τις μοναδικές ανάγκες αλλά και τις διαφορετικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει κάθε τύπος δέρματος, η LA VIE EN ROSE και η Δήμητρα Κατσαφάδου δημιούργησαν μοναδικά προϊόντα εμπνευσμένα από την ίδια τη φύση, με στόχο να μετατρέψουν την καθημερινή φροντίδα σε απόλαυση, και ταυτόχρονα καταπολεμούν τα σημάδια της φυσικής γήρανσης. Έτσι γεννήθηκε μια ολοκληρωμένη σειρά από βιταμινούχους ορούς προσώπου, που χαρίζουν βαθιά ενυδάτωση, πολύτιμη θρέψη και συνεχή προστασία από το πρωί έως το βράδυ – όλα αυτά σε super τιμή!
Premium Serum Vitamin C
Το Premium Serum Vitamin C της LA VIE EN ROSE εξασφαλίζει βαθιά ενυδάτωση και ομοιόμορφο τόνο, βελτιώνει τη θαμπή και κουρασμένη όψη δίνοντας αίσθηση αναζωογόνησης από την πρώτη εφαρμογή. Η δύναμη της Βιταμίνης C δεν περιορίζεται μόνο στη λάμψη: έχει ισχυρές αντιοξειδωτικές ιδιότητες που προστατεύουν από περιβαλλοντικές επιθέσεις και ρύπους. Επιπλέον, ενισχύει τη δράση του υαλουρονικού οξέος και δυναμώνει την αντηλιακή προστασία, καθιστώντας το Premium Serum Vitamin C έναν πραγματικό σύμμαχο για υγιή και λαμπερή όψη κάθε μέρα.
Μια μικρή δόση κάθε πρωί ή βράδυ αρκεί για να νιώσουμε τη διαφορά στο δέρμα μας: ανανέωση, λάμψη και ενέργεια που μας φτιάχνουν το κέφι, όπως ακριβώς μας αξίζει.
Tip: Εφαρμόζουμε σε καθαρό δέρμα, κάνοντας απαλό μασάζ σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ. Μπορεί να συνδυαστεί με το Serum B3 για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.
Premium Serum Vitamin A
Η Βιταμίνη Α, γνωστή και ως ρετινόλη, είναι από τα πιο αποτελεσματικά συστατικά. Το νέο Premium Serum Vitamin A περιέχει το πιο ισχυρό και ακριβό μόριο ρετινόλης - πιο δραστικό από την απλή ρετινόλη - με ορατά αποτελέσματα από τις πρώτες εφαρμογές. Είναι ιδανικό για πρόσωπα με τάση ακμής, καθώς ρυθμίζει την έκκριση σμήγματος και λειαίνει σταδιακά τα σημάδια και την ανομοιόμορφη υφή.
Η μοναδική φόρμουλα περιλαμβάνει συνδυασμό από θρεπτικά έλαια, όπως το Cacay (Caryodendron Orinocense), που επαναφέρει την ελαστικότητα, γεμίζει τις λεπτές γραμμές και βελτιώνει την υφή και την όψη. Με γρήγορη απορρόφηση, ευχάριστο άρωμα και καθόλου αίσθηση λιπαρότητας, χαρίζει την άνεση που χρειαζόμαστε καθημερινά.
Tip: Εφαρμόζουμε λίγες σταγόνες το βράδυ, μετά τον ορό και την κρέμα προσώπου, ως τελευταίο βήμα της περιποίησής μας.
White Satin Eye Serum
Το White Satin Eye Serum της LA VIE EN ROSE είναι η απόλυτη φροντίδα για την ευαίσθητη περιοχή γύρω από τα μάτια. Η προηγμένη φόρμουλα περιλαμβάνει υαλουρονικό οξύ που βελτιώνει την υφή και τη σφριγηλότητα μειώνοντας λεπτές γραμμές, ρυτίδες και ξηρότητα. Το εκχύλισμα μαργαρίτας και ιεράκιου, πλούσιο σε μηλικό και τρυγικό οξύ, δίνει φυσική λάμψη και προστασία από τις μακροχρόνιες βλάβες της ηλιακής ακτινοβολίας. Η πανθενόλη, γνωστή και ως προβιταμίνη Β5, δεσμεύει την υγρασία, καταπραΰνει και ενυδατώνει βαθιά, αφήνοντας την επιδερμίδα απαλή και φρέσκια. Η πρωτεΐνη μεταξιού δημιουργεί έναν προστατευτικό φραγμό, κρατώντας την περιοχή γύρω από τα μάτια ενυδατωμένη, λεία και αναζωογονημένη, ενώ το σύμπλεγμα φυτικών δραστικών συστατικών ενισχύει τη δράση της Βιταμίνης D, εξασφαλίζοντας επιπλέον ενυδάτωση και ανανέωση.
Tip: Φυλάσσουμε τα serum στο ψυγείο, καθώς η δροσερή θερμοκρασία βοηθά στη μείωση του πρηξίματος και χαρίζουν άμεση αίσθηση αναζωογόνησης.
Premium Serum Vitamin B3
Ο ορός Premium Serum Vitamin B3 είναι ο απόλυτος σύμμαχός, ειδικά σε συνθήκες που επιβαρύνουν, όπως σκόνη, blue light, άγχος, ιδρώτας ή συνεχές άγγιγμα του προσώπου. Περιέχει Βιταμίνη Β3 (νιασιναμίδη) και προβιταμίνη Β5 (πανθενόλη), ένας συνδυασμός που συμβάλει στην επανόρθωση των ατελειών, στη λείανση της υφής του προσώπου, και τη λάμψη. Όλα αυτά οφείλονται στις ευεργετικές ιδιότητες των δύο συστατικών: η νιασιναμίδη, λειαίνει τα σημάδια της γήρανσης και τις λεπτές γραμμές, φωτίζει και αφήνει το πρόσωπο βελούδινα απαλό και λαμπερό, και η πανθενόλη προσφέρει πλούσια ενυδάτωση, ενίσχυση του επιδερμικού φραγμού, φροντίδα και περιποίηση του προσώπου.
Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, μπορεί να εφαρμοστεί πρωί - βράδυ, για να δείχνουμε λαμπεροί, γεμάτοι ζωντάνια και φρεσκάδα.
Tip: Εφαρμόζουμε σε καθαρή και νωπή επιδερμίδα γιατί έτσι κλειδώνουμε την υγρασία στο δέρμα και ο ορός απορροφάται πιο αποτελεσματικά. Για τέλειο αποτέλεσμα, το συνδυάζουμε με το Premium Serum Vitamin A.
Premium Serum Vitamin B12
Το Premium Serum Vitamin B12 της LA VIE EN ROSE σχεδιάστηκε για τη φροντίδα επιδερμίδων με τάση ξηρότητας. Η φόρμουλα συνδυάζει Β12, Β3 Β5 και πατενταρισμένο σύμπλεγμα ενυδατικών παραγόντων, βασισμένο σε γλυκαντικές ουσίες. Ακόμα περιέχει μείγμα 4 διαφορετικών τύπων υαλουρονικού οξέος και εκχύλισμα καρπών και φύλλων Tasmannia Lanceolata, ένα φυτό που θεωρείται υπερτροφή για το δέρμα. Το βασικό συστατικό του ορού, η ροζ Βιταμίνη Β12, καταπραΰνει την ερυθρότητα, ενισχύει τον επιδερμικό φραγμό και ενυδατώνει σε βάθος. Η προσεκτικά σχεδιασμένη σύνθεσή του είναι κατάλληλη για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και για τα πιο ευαίσθητα.
Tip: Δεν ξεχνάμε τον λαιμό και το ντεκολτέ. Εφαρμόζουμε τον ορό και σε αυτές τις περιοχές για ολοκληρωμένη φροντίδα, καθώς είναι εξίσου εκτεθειμένες και χρειάζονται προσοχή.
Με τη δύναμη των βιταμινών, την καινοτομία στις φόρμουλες και την έμπνευση από τη φύση, η LA VIE EN ROSE μετατρέπει την καθημερινή περιποίηση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς που χαρίζει λάμψη, ενυδάτωση και αυτοπεποίθηση. Ανακάλυψε κι εσύ τη φροντίδα που αξίζει η επιδερμίδα σου εδώ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα