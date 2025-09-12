Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Παρασκευή με υπομονή - Αυξημένη η κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Μποτιλιάρισμα Παρασκευή Κηφισός Λεωφόρος Κηφισού Λεωφόρος Κηφισίας

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Παρασκευή με υπομονή - Αυξημένη η κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο

Μποτιλιάρισμα τώρα στον Κηφισό, τη Λ. Αθηνών και το κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Παρασκευή με υπομονή - Αυξημένη η κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ
Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας και οι δρόμοι της Αττικής βρίσκονται στο «κόκκινο».

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών έχουν μετατραπεί σε «δοκιμασία νεύρων», ενώ και στο κέντρο της πόλης η κίνηση προκαλεί δυσφορία στους οδηγούς. 

Ειδικότερα, η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Λένορμαν.  Από τη σύγκρουση των δύο ΙΧ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.

Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:30

Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Παρασκευή με υπομονή - Αυξημένη η κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο

Κηφισός και Λ. Αθηνών σε ασφυξία

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στην άνοδο του Κηφισού τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν από τη Μεταμόρφωση μέχρι του Ρέντη (η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν).

Απροσπέλαστο είναι και το κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο βρίσκονται αυτή την ώρα: 

-Β.Σοφίας
Κλείσιμο
- Β.Κωνσταντίνου
-Β.Αμαλίας
-Σταδίου
-Ακαδημίας

Αυξημένη η κίνηση και στην Αττική Οδό - Ξεπερνούν τα 20 λεπτά οι καθυστερήσεις 



Ειδήσεις σήμερα:

Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico

Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο

Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
UPD: 6 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης