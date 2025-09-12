Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Παρασκευή με υπομονή - Αυξημένη η κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο
Κίνηση στους δρόμους τώρα live: Παρασκευή με υπομονή - Αυξημένη η κίνηση τώρα σε Κηφισό, Λεωφόρο Αθηνών και κέντρο
Μποτιλιάρισμα τώρα στον Κηφισό, τη Λ. Αθηνών και το κέντρο της Αθήνας - Στο «κόκκινο» και οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας και οι δρόμοι της Αττικής βρίσκονται στο «κόκκινο».
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών έχουν μετατραπεί σε «δοκιμασία νεύρων», ενώ και στο κέντρο της πόλης η κίνηση προκαλεί δυσφορία στους οδηγούς.
Ειδικότερα, η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Λένορμαν. Από τη σύγκρουση των δύο ΙΧ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:30
Απροσπέλαστο είναι και το κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο βρίσκονται αυτή την ώρα:
-Β.Σοφίας
- Β.Κωνσταντίνου
-Β.Αμαλίας
-Σταδίου
-Ακαδημίας
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Κηφισός και Λεωφόρος Αθηνών έχουν μετατραπεί σε «δοκιμασία νεύρων», ενώ και στο κέντρο της πόλης η κίνηση προκαλεί δυσφορία στους οδηγούς.
Ειδικότερα, η υπομονή των οδηγών δοκιμάζεται στο ανοδικό ρεύμα του Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Λένορμαν. Από τη σύγκρουση των δύο ΙΧ προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημιές.
Εικόνα της κίνησης, ώρα 14:30
Κηφισός και Λ. Αθηνών σε ασφυξίαΣύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Τροχαίας Αττικής, στην άνοδο του Κηφισού τα αυτοκίνητα κινούνται σημειωτόν από τη Μεταμόρφωση μέχρι του Ρέντη (η κίνηση ξεκινά από το ύψος της Λένορμαν).
Απροσπέλαστο είναι και το κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο βρίσκονται αυτή την ώρα:
-Β.Σοφίας
- Β.Κωνσταντίνου
-Β.Αμαλίας
-Σταδίου
-Ακαδημίας
Αυξημένη η κίνηση και στην Αττική Οδό - Ξεπερνούν τα 20 λεπτά οι καθυστερήσεις
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15'-20' από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση (έξοδος για Λαμία). https://t.co/tSkc7YZNpF— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 12, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Τα ρωσικά drones που μπήκαν στην Πολωνία ήταν... από ξύλο και αφρό - Κι όμως το ΝΑΤΟ δεν είναι έτοιμο γι' αυτή την απειλή, γράφει το Politico
Έφυγαν για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι για να βρεθούν στο πλευρό της Εθνικής - Συνθήματα και μέσα στο αεροπλάνο
Άνοιξε η διαθήκη του Τζόρτζιο Αρμάνι - Ποιοι είναι οι κληρονόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα