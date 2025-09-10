Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για διακίνηση ναρκωτικών - Είχε στην κατοχή του χιλιάδες χάπια Ecstasy
Ο συλληφθείς είναι μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό
Χειροπέδες πέρασαν, χθες το βράδυ, αστυνομικοί σε 55χρονο αλλοδαπό, για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.
Κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών ότι ο 55χρονος αποτελεί μέλος διεθνικής εγκληματικής οργάνωσης, η οποία δραστηριοποιείται στην εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στη χώρα μας από το εξωτερικό, οι αστυνομικοί πιστοποίησαν την εγκληματική του δράση, τον εντόπισαν και τον συνέλαβαν.
Σύμφωνα με ανακοίνωση από το αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, ο 55χρονος βρέθηκε να έχει στην κατοχή του, με σκοπό την άμεση διακίνηση σε τρίτους, εντός δύο δεμάτων, 30 συσκευασίες με συνολικά 14.910 ναρκωτικά δισκία τύπου Ecstasy, τα οποία, όπως προέκυψε, είχε εισάγει, χθες το μεσημέρι, από χώρα του εξωτερικού.
Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: οχτώ αποδείξεις πληρωμής διοδίων, κινητό τηλέφωνο και 200 ευρώ, πόσο πιθανόν προερχόμενο από την εμπορία ναρκωτικών.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
